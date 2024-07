“Love’s Symphony: A Fireworks Extravaganza”, domani sera seconda serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Seconda serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, domenica 14 luglio 2024 , alle ore 22 saranno dei “fuochi belgi” a colorare la Baia.



Presentazione dell'azienda

L'azienda belga Hc Pyrotechnics ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali: ha vinto l'oro all'International Symphony of Fireworks di Potsdam nel 2012 e l'argento nel 2013. L'azienda organizza anche lo spettacolo pirotecnico internazionale The Knokke-Heist in Belgio tra gli eventi più famosi della pirotecnica.





Tema: “Sinfonia d'amore: uno spettacolo pirotecnico”

La Sinfonia dell'Amore è un evento che cattura l'essenza dell'amore, della musica e della bellezza.

Combina questi elementi in uno spettacolo mozzafiato che lascia gli spettatori senza parole.

Ma la sinfonia dell'amore non è solo fuochi d'artificio, è anche un'opportunità per creare ricordi con coloro che amiamo.

Questa è un'opportunità per le coppie di tenersi strette mentre guardano lo spettacolo svolgersi sopra di loro.





Playlist

Cry Me a river – Michael Bubble

La Valse de Emelie (Orchestra version) – Yann Tiersen

Reet petite – Jackie Wilson

I will always love you – Whitney Houston

Great Balls of Fire – Jerry Lee Lewis

Mon Homme (extrait de Mistinguett, Rein des annéess Folles – Carmen Maria Vega

Oceans – Martin Garrix

Unchained Melody – rightieous brothers