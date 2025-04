Congresso Euro Toques 2025: tutte le foto della cena di Gala e delle premiazioni

Il congresso di Euro Toques non si è limitato a rieleggere come presidente Enrico Derflingher e il comitato direttivo, ma ha rappresentato anche un'importante occasione di cultura gastronomica, con le migliori eccellenze italiane protagoniste dei momenti di convivialità.

Dopo le votazioni e gli adempimenti congressuali, ai delegati e agli invitati è stato offerto un aperitivo nella prestigiosa sala Arazzi con una selezione raffinata di finger food, in diverse postazioni che prevedevano i formaggi tradizionali della Valsassina, offerti da Invernizzi e Rota Pasturo.

Questi formaggi, noti per il loro gusto ricco e autentico, erano abbinati al prosciutto crudo riserva Amoretti, un vero e proprio simbolo della salumeria italiana, che con il suo sapore delicato e aromatico ha conquistato il pubblico.

Un’immersione nelle prelibatezze del mondo gourmet con il foie gras d'anatra Longino & Cardenal, e per gli amanti del mare, le ostriche Gillardeau Mignon della Nuova Aquitania hanno portato un tocco di freschezza e salinità, insieme alle Ostriche L'Antilope calibro 3 della Normandia e les Vendennes du large calibro 2 della Loira, per un'esperienza di gusto straordinaria.

Non poteva mancare il Parmigiano Reggiano 24 mesi del Consorzio, autentico e inconfondibile, insieme al gorgonzola Bassi DOP Gran Vittoria, e al duplice abbinamento tra Auricchio dolce e piccante.

Ogni prodotto è stato abbinato alla freschezza delle bollicine dello Champagne Charles Heidsieck Brut Reserve, perfetto per festeggiare ogni momento in grande stile. In alternativa l'Americano Cocchi o la birra La Resegapa, prodotta dal birrificio artigianale Dulac.

Nel perfetto stile Euro Toques ogni singolo assaggio di queste grandi eccellenze raccontava una storia e celebrava l’amore per la qualità e l'autenticità.

La Cena di Gala che si è tenuta nell'elegante Salone Reale dell'Hotel De La Ville ha regalato un'esperienza memorabile, all'insegna della raffinatezza e dell'autentica tradizione gastronomica. Il menu, presentato dal presidente di Euro Toques Enrico Derflingher, insieme al direttivo e alla famiglia Nardi, è stato elaborato con maestria dagli chef Gianni Tarabini, Giuseppe Mancino, Fabio Silva, Chicco e Bobo Cerea. Durante la cena, che ha avuto come ospite d'onore Barbara Mazzali assessore Regionale Lombardia, sono stati premiati i produttori che hanno sostenuto le attività dell’associazione.

Alla fine della serata, Euro Toques ha offerto un contributo economico alla cooperativa sociale “La Fabbrica di Olinda” (https://www.olinda.org/), poiché tra gli obiettivi di Euro Toques ci sono anche la solidarietà e il supporto alle iniziative sociali.

Il menù è stato un vero e proprio viaggio sensoriale che ha esaltato i sapori autentici delle migliori eccellenze della nostra cucina.

Antipasto: Si è aperto con una delicata Cruda di Cazzamali, accompagnata da un cremoso gorgonzola Bassi, arricchita da un tocco di pregiato tartufo nero Urbani. Questo piatto, concepito dal talentuoso chef Gianni Tarabini del rinomato ristorante “La Presef”, Agriturismo La Fiorida Mantello (So), premiato con le ambite stelle verde e rossa Michelin, è stato abbinato a un Mattia Vezzola Metodo Classico Costaripa Rosé in formato Magnum, una bollicina che ha deliziato i commensali grazie alla sua eleganza e freschezza.

come primo piatto è stato servito un raffinato Riso Carnaroli Riserva San Massimo, arricchito da fresche erbe aromatiche, coda di bue e una saporita salsa al vino rosso, preparato con maestria dallo chef Giuseppe Mancino, a capo del prestigioso ristorante “Il Piccolo Principe”, Hotel Principe di Piemonte Viareggio (LU), insignito di due stelle Michelin. In abbinamento si è offerto un elegante Montessora Gavi di Gavi 2023 della Giustiniana.

Secondo Piatto: un Controfiletto di Fassona piemontese, servito con peperoni, robiola di capra e un delicato polline, frutto della bravura dello chef Fabio Silva del Ristorante Derby Grill presso l'Hotel De La Ville di Monza. In accompagnamento, il prestigioso Poggio alle Mura Brunello di Montalcino 2019 della cantina Banfi, un vino ricco di struttura e carattere.

A concludere questa straordinaria cena, un grandioso buffet di dolci, realizzato dai maestri pasticceri Chicco e Bobo Cerea del celebre ristorante Da Vittorio di Brusaporto (BG), insignito di tre stelle Michelin. Un trionfo di dolcezza che ha offerto un’ampia selezione di classici e innovazioni dolciarie. Per accompagnare queste delizie, un elegante Moscato d'Asti DOC Bava, dal profumo aromatico e dal sapore fresco, il Vermouth di Torino Cocchi e le Grappe di Romano Levi insieme al Cafè Special Coffee.

In tavola da segnalare anche il Pane biologico del Mastro, una selezione di oli extravergine di oliva e l’Aceto Balsamico di Modena Giuseppe Giusti.