Nizza, abbattuta una delle querce secolari di Place Garibaldi

È morta una delle querce emblematiche di Place Garibaldi. Per motivi di sicurezza verrà abbattuta e sostituita con un nuovo esemplare in autunno.

Un albero è un essere vivente. Nasce, cresce, vive e muore: in Place Garibaldi, una delle piazze più belle della città di Nizza, è morta una delle caratteristiche querce che fanno da contorno alla statua di Garibaldi.

Piantata nel 1869, ha accompagnato quasi un secolo e mezzo di storia della città: ha visto in particolare il monumento dedicato a Garibaldi eretto nel 1891, innumerevoli raduni popolari nel corso dei decenni e perfino i combattimenti per la Liberazione di Nizza del 28 agosto 1944 come testimoniano le targhe commemorative dei due resistenti che morirono non lontano da lì.



Nell'ambito dei compiti di gestione del patrimonio arboreo, la Città di Nizza tiene monitorati individualmente quasi 40.000 alberi sui 188.663 censiti. Le querce di Piazza Garibaldi sono parte integrante di questo monitoraggio.

Dal 2021 uno di questi soggetti ha mostrato segni di indebolimento, un leccio (Quercus Ilex).

È stato posto in essere un monitoraggio specifico per seguire con precisione l'evoluzione fisiologica e meccanica di questo albero, acquisendo anche una relazione di arboricoltura urbana.



Il rapporto dell’agosto 2023 indicava “un declino biologico delle piante dovuto in particolare alle ricorrenti condizioni climatiche sfavorevoli negli ultimi anni”.

Sono state adottate diverse misure per salvare l'albero, nal mese di aprile 2024, un nuovo rapporto ha indicato un’accentuazione del suo declino fisiologico, confermandone il declino irreversibile.

L'8 luglio la perizia è stata molto chiara ed ha sottolineato la pericolosità per l'incolumità dei passanti: la quercia presenta un grave cedimento meccanico che può portare alla rottura del tronco in caso di vento violento.



Oltre al monitoraggio specifico, la Città di Nizza si è anche rivolta alla LPO (Lega per la Protezione degli Uccelli) per beneficiare delle sue competenze. Il rapporto ha confermato l'assenza di nidi di uccelli e pipistrelli.



Poiché l'albero si trova vicino ad una fontana protetta e soprattutto in un luogo molto frequentato, è diventato imperativo, per garantire la sicurezza dei pedoni e delle persone che potrebbero sostare alla sua ombra, abbattere questa quercia.

Le altre querce del sito, anch'esse studiate, non mostrano segni di indebolimento.



Nell'autunno del 2024 è già prevista la piantumazione di una nuova quercia in Place Garibaldi.



Per quanto riguarda la quercia abbattuta, la Città di Nizza studia il riutilizzo del suo legno per produrre un elemento che si collocherà, simbolicamente, in un luogo emblematico della storia e del patrimonio di Nizza.