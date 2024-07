Baccalauréat: il 98% degli studenti monegaschi ha superato le prove di esame

Il Baccalauréat:

Il Lycée François d'Assise - Nicolas Barré ha raggiunto un tasso di superamento del 98%, portando il tasso di superamento complessivo al 99,4%, di cui l'88% con lode, così suddiviso: 75 lodi "Très Bien", 112 lodi "Bien", 79 lodi "Assez Bien".

Per la sezione tecnologica (Lycée Albert Ier e Lycée Rainier III), tutti gli studenti sono stati promossi (100%), di cui il 58% con lode: 1 menzione "Très Bien", 9 menzioni "Bien", 22 menzioni "Assez Bien".

Per la sezione professionale (Lycée Rainier III), il tasso di superamento è stato del 92%, con il 73% di lodi, di cui: 5 "Très Bien", 27 "Bien", 29 "Assez Bien".

Per quanto riguarda il Diplôme National du Brevet, il 98% degli alunni del Principato che frequentano le scuole secondarie pubbliche e private convenzionate lo ha ottenuto, con un tasso di superamento del 90%, di cui: 165 "Très Bien", 119 "Bien" e 92 "Assez Bien".

Per l'edizione 2024 del BTS, gli studenti del BTS Support à l'Action Managériale del Lycée Albert Ier hanno ottenuto la sufficienza (100%). Anche il BTS in Contabilità e Management e il BTS in Ospitalità e Ristorazione del Lycée Rainier III hanno ottenuto il 100% di successo, per tutte le opzioni combinate.

Al termine dell'anno scolastico, il Governo monegasco rinnova le sue più sincere congratulazioni agli alunni e agli studenti che hanno visto premiati il loro impegno e la loro dedizione.

Queste cifre confermano ancora una volta la qualità dell'istruzione offerta a tutti gli alunni e studenti del Principato nel corso della loro formazione.