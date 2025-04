Gli studenti dell'Istituto FANB di Monaco "collegati" con la NASA nell'ambito del festival "Earth to Space"

Nell'ambito del festival «EARTH to SPACE: Arts Breaking the Sky», organizzato al Kennedy Center di Washington D.C., circa 70 alunni del liceo dell'istituzione FANB hanno avuto l'opportunità di partecipare lunedì 31 marzo 2025 a una sessione virtuale eccezionale con Dorian Janney, Specialista in Educazione della NASA.

L'evento, reso possibile grazie al partenariato tra l'Ambasciatrice di Monaco negli Stati Uniti e in Canada e la Direzione dell'Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS), illustra l'impegno del Principato a favore dell'educazione scientifica e della cooperazione internazionale.

Questa sessione educativa senza precedenti ha permesso agli studenti di scoprire le missioni di osservazione della Terra condotte dalla NASA, mettendo in luce l'importanza della cooperazione scientifica e della diplomazia culturale nell'esplorazione dello spazio e nella conservazione del nostro pianet

Lapartnership tra l'Ambasciata di Monaco negli Stati Uniti e in Canada e la DENJS testimonia la volontà comune di offrire alle giovani generazioni opportunità e una

approccio inedito alle pratiche scientifiche.