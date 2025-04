Lotti balneari alle Sablettes, la Corte Amministrativa di Marsiglia respinge il ricorso del Comune di Mentone

Con un'ordinanza del 28 marzo 2025, notificata nella giornata di ieri (martedì 1 aprile), la Corte Amministrativa d'Appello di Marsiglia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune e da 2 bagni pubblici, «la Pergola» e «la French» contro l'ordinanza del TA di Nizza del 12 febbraio 2025 che ha sospeso l'esecuzione di quattro subappaltatori di sfruttamento dei lotti balneari alle Sablettes.

"La decisione non è solo estremamente deludente ma anche difficilmente comprensibile - dice il Comune di Mentone in una nota -. L'ente a voluto infatti garantire fin dall'inizio la procedura di aggiudicazione di questi contratti di subconcessione affidando a un'Assistenza alla Direzione (AMO) la redazione dei documenti della consultazione, garantendo in tal modo la loro conformità alle disposizioni di legge vigenti".



Con la sua competenza tecnica e regolamentare, l'AMO doveva assistere la collettività nella definizione dei criteri di selezione, nella gerarchizzazione dei criteri e nella strutturazione dei documenti per evitare ogni ambiguità.



"Il comune di Mentone non può che deplorare la caratterizzazione di un serio dubbio da parte del giudice amministrativo a questo riguardo - continua il comunicato stampa -, il che rivelerebbe evidenti carenze dell'AMO nell'adempimento della sua missione che aveva appunto lo scopo di evitare tali contestazioni.



Il Comune è infatti sorpreso di vedersi oggi rimproverare una presunta mancanza di gerarchizzazione dei criteri di valutazione, mentre tale gerarchizzazione era posta nell'avviso di pubblicità della concessione, che i documenti facevano esplicito riferimento alle disposizioni regolamentari applicabili e che nessun elemento permetteva di ritenere che la Città avesse l'intenzione di discostarsi dall'ordine dei criteri così indicati".



Nonostante questa decisione sfavorevole, il Comune rimane in attesa delle sentenze del fondo per i 5 lotti ancora interessati.