Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Isola e Auron (Foto)

Danilo Radaelli si è arrampicato in bicicletta fino ai due villaggi di Isola e di Auron non distanti dall’Italia.



Isola

Situato a 870 m di altitudine e 17 km dalla stazione Isola 2000, all'avanguardia della tecnologia, il pittoresco villaggio di Isola è profondamente radicato nelle sue tradizioni e la sua cultura orgogliosa. Sono molti luoghi, fondamentali per la storia locale e da visitare.



Isola Il villaggio è situato nella parte inferiore della valle, alla confluenza dei Tinée Tinée e Guerche, nei pressi del Parco del Mercantour, al confine con l'Italia.

Nonostante un clima rigido, l'economia era basata principalmente sull'agricoltura, segale, orzo, ma la risorsa principale era la castagna (la cui festa si svolge ogni anno il 1 ° fine settimana di novembre).





Il paese ha ricevuto diversi nomi: Leusola, Lieusola, Lieusol, Leude e Leudola, che sarebbe il vero noma, trasformato, per errore, in Isola dai notai e dai cartografi dell’epoca.

Da vedere



Il campanile romanico: una traccia della vecchia chiesa di Saint Pierre e custode del parco giochi per bambini.



La chiesa: La costruzione durò dal 1679-1682, la chiesa barocca, che ha 6 altari di cui uno dedicato al Sacro Cuore di Gesù e della Vergine Maria.





La Cappella: la sua costruzione risale 1818-1823, da ammirare i soffitti interni alcune pitture e oggetti di culto.



La Chapelle Saint-Roch: costruita nel 16 ° secolo, la data di restauro del 1877. Ha un bellissimo altare e un dipinto del 12 ° secolo.



I lavatoi: risalgono a tre secoli fa, ma sono ancora in perfette condizioni.





Il mulino per il grano: auando era ancora in funzione prima del 1950, era in grado di macinare fino a 100 kg di frumento o di segale in 10 ore.



Il forno comunale: per più di 8 secoli è stato utilizzato per la panificazione. Ha cessato la sua attività intorno al 1950.



Escursioni e posti da visitare

Il territorio di Isola 2000 è compreso nel Parco Nazionale del Mercantour. Il Parco si estende dalle Alpi Marittime alle Alpi dell’Alta Provenza, è stato istituito nel 1979 e nel 1993 è stato insignito del diploma europeo delle aree protette.





Il Parco vanta una ricchissima vegetazione ed una variegata flora: nelle passeggiate, partendo da Isola 2000, si potranno facilmente incontrare cervi, caprioli, stambecchi, marmotte, camosci, mufloni, cinghiali ed altre specie di animali che popolano le zone montuose.



Sono inoltre ospiti del Parco lupi giunti naturalmente dall’Abruzzo. Guardando verso il cielo si può osservare il volo di rare specie di uccelli, quali il gipeto, l’aquila reale, il fagiano di monte, la pernice. Salendo di quota fanno capolino, inoltre, il gracchio alpino ed il gracchio corallino.



Partendo dalla stazione di Isola 2000 si può andare a visitare i Laghi di Vens: luogo molto amato da esperti dai botanici e dai fotografi.





Auron

Nell'antico provenzale, Aura indica il vento e l'aria.

Il nome deriva senza dubbio dal leggero soffio d'aria che regna quasi continuamente sull'altopiano.

Per secoli, l'altopiano di Auron è stato uno spazio di coltivazione e pascolo per gli abitanti di Saint-Étienne-de-tinée.

All'inizio del XX secolo, gli unici "stranieri" a venire erano militari in manovra e pochi sciatori.

Fu solo nel 1931 che un sentiero rotabile collegò Saint-Étienne ad Auron.

A quel tempo, due grandi stazioni cominciavano ad attrezzarsi con le funivie: Megève, in Francia e Sestriere, in Italia.

Questo esempio ispirò il Consiglio Generale delle Alpi Marittime che decise di finanziare l'attrezzatura di Beuil-Valberg e Auron. Nel 1934 Auron ospitò la sua prima gara di sci.

La sua prima funivia (la terza in Francia) fu inaugurata il 30 gennaio 1937.

Trasportava 25 persone alla straordinaria velocità di 2 metri al secondo!

Nel 1938, Auron ospitò i 27º Campionati di Francia, ma la guerra sospese tutta l’attività, la piena ripresa solo 30 anni dopo.

La sua clientela era triplicata a partire dal 1960, ma le sue attrezzature non erano state rinnovate.

Nel 1971, il lancio della vicina stazione di Isola 2000 portò alla rinascita di Auron.

E questa rinascita è stata così spettacolare ed efficace che dal 1979 la stazione ha ospitato tre volte i Campionati francesi di sci alpino, uomini e donne.

Oggi la stazione di Auron offre 135 km di pista.