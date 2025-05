Onde di luce: il collettivo Photon porta il mare all’Espace Magnan

All’Espace Magnan di Nizza, sede del celebre festival del cinema italiano, sarà visitabile fino alla fine di maggio una nuova mostra fotografica curata dal collettivo Photon.



L’esposizione riunisce gli scatti di una ventina di fotografi dell’associazione, già nota al pubblico della regione grazie a diverse mostre personali e collettive presentate negli anni scorsi anche a Montecarlo News.



Photon è un’associazione composta da poco più di 30 fotografi e si dedica da tempo alla promozione dell’arte, con particolare attenzione alla fotografia locale.





In circa vent’anni di attività, ha organizzato oltre 450 esposizioni, spesso gratuite e allestite in luoghi molto frequentati, privilegiando spazi pubblici e parchi urbani.



Tra gli esempi più noti figurano le installazioni realizzate al Parco Carol de Roumanie, all’Aeroporto di Nizza, alla Gare du Sud, al Parc Phoenix, al Negresco e, ancora una volta, all’Espace Magnan.



Il collettivo torna ora proprio in quest’ultima sede con una mostra collettiva dedicata al mare Mediterraneo, fonte d’ispirazione per molti dei fotografi coinvolti e, più in generale, a tutti gli oceani. L’iniziativa si inserisce in un ampio programma culturale che coinvolge la città di Nizza, dove in questi giorni sono in corso ben undici esposizioni sul tema degli oceani.





Oltre a un omaggio estetico alla potenza e alla bellezza del mare, la mostra veicola un chiaro messaggio ecologico: un invito alla tutela del nostro patrimonio naturale.



L’inaugurazione è prevista per giovedì 16 maggio alle ore 19, a ingresso libero.



A seguire, alle 20, si terrà uno spettacolo teatrale a pagamento: una performance originale che unisce immagini in movimento tratte dalla mostra, musica dal vivo per chitarra e violoncello, e la danza di una ballerina professionista. Lo spettacolo è una creazione dell’artista Sameur Djirai, abitualmente attivo sulla scena parigina, in collaborazione con il collettivo Photon.



L'Èspace Magnan si trova in Rue Louis de Coppet 31 a Nizza.