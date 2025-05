Oggi, ai giardini di Cimiez, torna il Festin des Mai (Foto)

Oggi, domenica 11 maggio 2025, i giardini di Cimiez tornano a vestirsi di festa per il terzo appuntamento del Festin des Mai, la celebre ricorrenza primaverile che ogni anno celebra la cultura e le tradizioni popolari nizzarde.

La manifestazione prosegue ogni domenica del mese, con un fitto calendario di eventi pensati per tutte le età.



In programma, come da tradizione, spettacoli folkloristici, concerti di musica dal vivo, specialità gastronomiche locali e numerose attività ludiche per adulti e bambini. Al centro della festa, l’antico rito del “vira lou mai”: la danza collettiva attorno a un albero decorato, simbolo di rinascita e prosperità, che rievoca un'usanza risalente all’epoca romana.





Non mancano i giochi tradizionali come il pilou e il vitou, e uno dei momenti più attesi: l’elezione della Regina di Maggio, figura simbolica dell’evento.



Molto più di una semplice sagra, il Festin des Mai si conferma un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nell’anima autentica di Nizza, tra tamburi, costumi tradizionali e i profumi inconfondibili della primavera mediterranea.





Questo il programma di domenica 11 maggio 2025

Jardins des Arènes de Cimiez

Dalle 10 alle 19 - Punti ristoro disponibili in loco

Scène de l’Oliveraie

Presentano: Aurélie Basso e Gilles Roche

Ore 11 – Danze folkloristiche a cura di La Ciamada Nissarda

Ore 12 – Pifferi e tamburi con Li Sonhaires

Ore 13 – Concerto del Zine Band Orchestra

Ore 14,30 – Danze folkloristiche con Nice la Belle

Ore 15,15 – Bal musette con l’Orchestra Thierry Noll Trio

Ore 16,45 – Danze folkloristiche con Nice la Belle

Ore 17,30 – Balèti con il gruppo Mai qu’aco

Petite scène

Ore 14 – Spettacolo di marionette “Polichinelle tutto è permesso” della Compagnia Gorgomar

Ore 14,45 – Pifferi e tamburi con Li Sonhaires

Ore 15 – Spettacolo di ventriloquia “Le avventure di Oscar” con Ciboulette

Ore 15,45 – Pifferi e tamburi con Li Sonhaires

Ore 16– Lettura musicale “I Sangârigous” con la Compagnia Bilbo

Jardins

Laboratori, truccabimbi, giochi tradizionali in legno, stand associativi e gastronomici.