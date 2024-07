Olio taggiasco: unico nel suo genere perché?

Come da anni ci dimostra il Frantoio Fresia, specializzato nella produzione olio da olive taggiasche, i benefici sia in termini salutare che organolettici sono molteplici, ma anche gli abbinamenti gastronomici non sono da meno.

L'olio taggiasco è una delle eccellenze italiane più apprezzate nel mondo. Derivato dall'oliva taggiasca, tipica della regione ligure, questo olio vanta caratteristiche organolettiche uniche che lo rendono diverso dagli altri oli extravergini di oliva. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche distintive dell'olio taggiasco e cosa lo rende così speciale rispetto ad altri oli.

Olio taggiasco: caratteristiche principali

L'olio taggiasco si distingue per il suo colore giallo dorato, talvolta con riflessi verdognoli. Il profumo è delicato e fruttato, con note di mandorla e mela, che si sposano perfettamente con il suo sapore dolce e armonico. Questa combinazione di fragranze e sapori è il risultato delle specifiche condizioni climatiche e del terreno della Liguria, dove le olive taggiasche vengono coltivate.

Una delle caratteristiche più apprezzate dell'olio taggiasco è la sua bassa acidità, che solitamente si aggira intorno allo 0,3-0,4%. Questo valore lo rende particolarmente leggero e digeribile, ideale sia per il consumo a crudo che per la cottura.

Olio ligure EVO e differenze con altri oli locali

Quando si confronta l'olio taggiasco con altri oli extravergini di oliva, emergono diverse differenze significative. Ad esempio, l'olio toscano, noto per il suo sapore robusto e piccante, ha una personalità molto diversa. Questo olio, prodotto principalmente da varietà come Frantoio, Leccino e Moraiolo, presenta una maggiore acidità e un gusto più deciso, con note di carciofo e pepe.

In Puglia, l'olio extravergine d'oliva è spesso ottenuto da varietà come la Coratina, che dona un sapore amaro e piccante. Questo lo rende perfetto per piatti robusti e saporiti, ma meno indicato per chi preferisce un olio più delicato come il taggiasco.

L'olio siciliano, invece, può variare notevolmente in base alle varietà utilizzate, come Nocellara del Belice e Biancolilla, ma tende a essere fruttato e aromatico, con un mix di dolcezza e piccantezza che lo rende unico nel suo genere. Anche in questo caso, però, il sapore più intenso lo differenzia nettamente dall'olio taggiasco.

Produzione e lavorazione olio ligure taggiasco

L'olio taggiasco viene prodotto attraverso una lavorazione tradizionale che inizia con la raccolta manuale delle olive. Questo metodo, sebbene più laborioso, permette di selezionare solo le olive migliori, preservandone la qualità. Il Frantoio Fresia si occupa d anni di questo tipo di lavorazione artigianale. Dopo la raccolta, le olive vengono immediatamente trasportate al frantoio, dove vengono frante a freddo. Questo processo a basse temperature è essenziale per mantenere intatte le proprietà organolettiche e nutrizionali dell'olio.

La conservazione dell'olio taggiasco avviene in contenitori di acciaio inox, lontano dalla luce e dal calore, per preservarne la freschezza e le caratteristiche nel tempo. Questi accorgimenti garantiscono un prodotto finale di altissima qualità, che esalta il sapore dei piatti senza sovrastarne il gusto.

Usare in cucina l’olio del cultivar taggiasco

L'olio taggiasco è estremamente versatile in cucina. Grazie al suo sapore delicato, è perfetto per condire insalate, pesce, verdure grigliate e carpacci. Può essere utilizzato anche per preparare salse e marinature, dove il suo aroma fruttato aggiunge una nota di eleganza ai piatti. A differenza di oli più robusti, l'olio taggiasco non copre i sapori, ma li esalta, rendendolo ideale per piatti raffinati e delicati.

L’olio di Taggia si distingue per le sue caratteristiche uniche e il suo sapore delicato, frutto di una tradizione secolare e di un cultivar specifico. La bassa acidità, il profumo fruttato e il gusto armonico lo rendono un prodotto eccellente e versatile, capace di esaltare ogni piatto senza sovrastarne il sapore. È proprio questa combinazione di fattori a rendere l'olio taggiasco unico nel suo genere e altamente apprezzato sia in Italia che all'estero. Lo stesso Istituto per la Salute Italiano dedica un approfondimento ai benefici dell’olio dalla a alla z che ti consigliamo vivamente di leggere.