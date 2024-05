L'Ambasciata di Monaco in Germania ha riunito i suoi Consoli onorari ad Amburgo

Il 26 aprile scorso, l'Ambasciata di Monaco in Germania ha tenuto la sua tradizionale riunione consolare, alla presenza di Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, e dei Consoli Onorari del Principato in Germania e in Austria.

Per la prima volta, questo appuntamento che si tiene tradizionalmente a Berlino, è stato delocalizzato ad Amburgo, nei locali dell'azienda Jung von Matt, di Holger JUNG, Console Onorario di Monaco ad Amburgo.

Gli incontri danno luogo a scambi conviviali e istruttivi sulla situazione nel Principato, le sue relazioni bilaterali con la Germania, l'Austria e la Polonia (l'ambasciata a Berlino è accreditata presso questi tre paesi) e permettono all'Ambasciata di delineare le sue azioni per il prossimo anno.

Nel corso della riunione, i Consoli hanno anche potuto esporre e valorizzare le loro attività. È il caso in particolare del Sig. Günther FLEIG, Console Onorario di Monaco a Stoccarda, che ha preso parte ad una crociera scientifica in Antartide organizzata dal Museo Oceanografico alla fine del 2023, o ancora della società jvm CREATORS, che ha effettuato una presentazione nel settore dell'intelligenza artificiale