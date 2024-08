L'Oroscopo di Corinne dal 2 all'8 agosto

ARIETE: È inutile fingere che tutto fili liscio perché, sotto sotto, siete insoddisfatti muovendovi a tentoni all’interno di una situazione destante apprensione, ma ora approfittate del benevolo Giove per accedere a qualcosa di brioso e spiritoso visto che al varco vi attendono un dopo ferie e un autunno impegnativi. Tra venerdì e martedì le improvvisate esorbiteranno: una rattristerà e una rincuorerà… Amica da andare a trovare e simpatia da ricambiare. Sorpresina domenicale.

TORO: Avete desiderato tanto una cosa e ora che si sta concretizzando l’entusiasmo sembra afflosciarsi quasi temeste di non essere all’altezza di ciò che da voi ci si aspetta… Ma forse abbisognate solo di evidenze, di stare bene e di non seguitare a rimuginare su ciò che non si può cambiare. Attenti inoltre a non offendere un interlocutore e a non far sì che l’orgoglio impedisca di ammettere un torto. Il week end invece sarà assai peculiare. Stanchezza dovuta al caldo.

GEMELLI: Tuffatevi in un mare di emozioni perché Giove nel segno vi sostiene in qualsiasi impresa sia di ordine pratico che personale consentendo di posare lo sdrucito cappotto di mesi esagitati. E poi toglietevi un tarlo dalla mente, organizzate pizze, cenette, inseguite la spensieratezza, perché l’estate e i migliori anni si consumano in fretta … Non da escludere l’opportunità di rivedere chi non sentivate da un’eternità e di rilassare una mente confusa e fumante.

CANCRO: Sfibrati dall’afa ciondolerete di qua e di là crogiolandovi sull’amaca di indeterminatezze da debellare con la convinzione di riuscire a superare un ostacolo così come abbisognerete di un consiglio al fine di contrastare un’iniquità. Un congiunto impensierirà, un equivoco si chiarirà, una novella rallegrerà, un evento entusiasmerà e così, tra brontolii ed esultanze, la settimana volerà! Semaforo verde per vacanzieri e per chiunque si conceda un originale fuori porta.

LEONE: Il 4 agosto si forma la Luna Nuova a 12°34’ approfittate di tal benevolenza astrale per mettere ordine nella vita, pensare un po' a voi stessi, programmare un soddisfacente itinerario, farvi avanti nella tortuosa via… La zucconaggine vi porterà ad impuntarvi di prese di posizione non propriamente esatte o a bisticciare dove invece sarebbe meglio dialogare. Via libera a vacanze, riposo, sollazzi e festeggiamenti per chi avanza d’età.

VERGINE: Sbirciando nel cielo di questa settimana si intravvedono un Saturno dispettoso e un Marte ingiurioso: ragion per cui eventi inattesi si intrecceranno a fatti dati quasi per scontati, in casa o sul lavoro i nervetti salteranno e a volte verrete presi dall’affanno. Pure delle donnine importuneranno: regolatevi eludendo intime confidenze a chi le ripoterebbe in maniera errata. Bene invece per i vacanzieri a patto di guidare assennatamente e stare attenti a conti salati ed esagerati!

BILANCIA: Partendo dal presupposto che bisogna andare sempre oltre le apparenze imparate a conoscere approfonditamente una persona prima di emettere sentenze e poi cominciate a degustare il soave gusto delle ferie: al mare, sul lago, in montagna o collina non importa, l’essenziale è allontanarvi dal solito habitat specie se limitativo… Fattibili dei corrucci per un familiare e delle stramberie nel week end. Una cena o pranzo succulento renderà lo stomaco malcontento.

SCORPIONE: Con il bel sostegno del trigono di Saturno potrete sistemare faccende delicate, prendervi una pausa dopo giornate esagitate, programmare una gitarella, un viaggetto o un diletto anche se qualcuno, con piglio beffardo, non mancherà di far risvegliare un pungiglione costantemente acuminato. Il momento sembra ottimale pure per riprendervi da eventuali acciacchi, avere una botta di fortunella, dare scacco matto ad una donna più furba che bella… Ritrovi con amiconi.

SAGITTARIO: Sfigati, sfibrati e spossati anziché sentire le solfe di tutti, se fattibile, chiudete i battenti e concedetevi qualche giorno di meritata vacanza, lontano da orari pressanti e veglie trillanti. Sotto l’influsso di Saturno qualche nativo incepperà in contrattempi oppure scamperà un guaio, altri invece rimarranno stupiti dal comportamento di un soggetto falsetto. Figlioli da accontentare in una richiesta e fine settimana all’insegna dell’ilarità. Occhio ai movimenti maldestri.

CAPRICORNO: Di cosine, sia brutte che carine, ne capiteranno diverse ma una in particolare vi coglierà alla sprovvista. In simultanea vi toccherà far buon viso a cattivo gioco, placare gli altrui spiriti bollenti, sistemare una questione pratica o posticipare un appuntamento. I più audaci si butteranno a capofitto in vacanze ardite, chi invece ha avuto dei problemi, opterà per un agosto casalingo ma non per questo malvagio a parte un’incavolatura e un acciacco da non sottovalutare.

ACQUARIO: Agosto: mese di spiagge affollate, sospirate vacanze e belle speranze. D’altronde non chiedete l’impossibile ma solo di mollare il tiro, girovagare con il corpo e la mente e rompere quel muro di ghiaccio che vi separa dal conseguimento di un traguardo agognato. Il settore materiale potrebbe preoccupare: contenete quindi le spese e girate alla larga da chi ha mille pretese. Weekend festaiolo, ferie singolari e opportunità di trovarvi con persone speciali.

PESCI: Il sestile di Urano appianerà gli effetti di un Saturno impertinente riuscendo a portare uno spizzico di ilarità nella soffocante quotidianità… Chi è ancora al lavoro si sfibrerà oltremodo, chi invece sta per librare verso mete ristoratrici si organizzi adeguatamente al fine di non dimenticare niente. Non da escludere spese per aggeggi, gradite compiacenze, minuti profitti, incontri casuali e acciacchino additabile all’afosità o a processi infiammatori.

Chissà perché le stelle d’estate sembrano essere più belle, magiche ed incantate…