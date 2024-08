Roquebrune Cap-Martin, successo pieno per l'iniziativa benefica ""Pan-bagnat de l'été"

Luc Gamel e i volontari dell'Associazione Club dei Sostenitori dell'AS Monaco (sezione RCM) si sono detti entusiasti al termine dell'imperdibile appuntamento con il "Pan-bagnat de l'été": l'intera produzione (1.300 unità) è andata esaurita.

Ieri, venerdì 2 agosto, nella piazza del mercato di Carnolès e sul lungomare dell'Espace Joséphine-Baker, le due aree di vendita hanno funzionato a pieno regime con l'aiuto dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni dell'Espace Municipal Jeunesse.

Il sindaco Patrick Césari è intervenuto per sostenere l'iniziativa e congratularsi con tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa a favore dei giovani il cui ricavato sarà utilizzato per finanziare progetti per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Un'iniziativa studiata per dimostrare solidarietà.