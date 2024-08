Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie?

Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.





Questo il testo del bollettino settimanale

Finalmente una piccola tregua per chi soffre di allergie, in questo momento nessun Dipartimento francese è ad alto rischio di allergie, per la prima volta dopo diverse settimane.



I pollini delle graminacee sono sempre meno numerosi, ma continueranno a dare fastidio alle persone sensibili con un rischio che sarà medio-basso su tutto il territorio nazionale.







La tregua sarà, però, di breve durata perché, dal canto loro, i pollini di ambrosia sono sempre più numerosi in Auvergne-Rhône-Alpes con un rischio di allergia che potrebbe raggiungere il livello medio nei prossimi giorni nel nord dell'Isère vicino a Bourgoin-Jallieu e Roussillon.



Il rischio sarà minore a nord di Lione, nell'Ain e nel sud della regione lungo la valle del Rodano.



C'è ancora tempo per distruggere l'ambrosia prima che fiorisca completamente, ma è preferibile indossare una mascherina per evitare di inalare il primo polline della stagione.







Altri pollini sono attualmente presenti, in particolare quelli delle urticacee che sono molto numerosi, ma il rischio di allergia non supererà il livello basso per questi pollini, così come per quelli della piantaggine, dell'artemisia ed anche del castagno.



Chi è allergico ai pollini deve restare vigile e seguire le cure prescritte dai medici.







Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:





Graminacee – Rischio basso

Parietaria – Rischio basso