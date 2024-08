Mitica, mistica e magica: in viaggio sui sentieri della Valle delle Meraviglie

Mentone, Riviera & Merveilles, con la sua natura lussureggiante e i suoi paesaggi tra terra e mare, ospita quattro sentieri escursionistici di lunga percorrenza (GR®). Su questi itinerari, si ha la fortuna di poter osservare una natura preservata a condizione di fare qualche sforzo. Spesso situati al crocevia tra cultura, arte, natura e patrimonio, i sentieri GR® portano in un viaggio nel viaggio

Il sentiero di lunga percorrenza GR®51: Balconi del Mediterraneo

Il GR®51, anche chiamato ‘Balcons de la Méditerranée’ (Balconi del Mediterraneo), è un sentiero escursionistico di lunga percorrenza che attraversa i dipartimenti delle Alpi-Marittime, del Var e delle Bocche del Rodano, da est a ovest.

Parallelo al litorale della Costa Azzurra, segue un tratto del sentiero europeo E7 (Zagabria-Lisbona). Sovrasta la costa lungo le prime linee di cresta da Mentone a Théoule-sur-Mer prima di immergersi nel verde e di proseguire verso il Parco nazionale delle Calanche.

Un’escursione ideale per immergersi nell’entroterra della Costa Azzurra. Durante l’escursione, sarete guidati dal Mediterraneo, immutabile immensità, potrete gironzolare nei borghi arroccati e scendere verso le cale di Cassis e Marsiglia.

Il sentiero di lunga percorrenza GR®52A: Panoramica del Mercantour

Il GR®52A, ‘Panoramica del Mercantour’, è un sentiero con partenza da Limone Piemonte e arrivo a Colmars, apprezzato in particolare dagli amanti del bivacco e delle escursioni con lo zaino.

Dal Colle di Tenda, al confine tra Francia e Italia, il sentiero costeggia un fiume. Cammini nel cuore del Parco nazionale del Mercantour attraverso massicci montuosi di media quota.

Questo percorso guida alla scoperta della parte settentrionale dell’entroterra attraverso sei valli diverse: Tenda e La Brigue, feudi del casato Lascaris, Saorge che sovrasta la Val Roya, il paesino di Roure e le sue pietre rosse, la Val d’Entraunes e la pastorizia, infine Colmars e le sue fortificazioni.

(Foto: Isabelle Fabre)

Il sentiero di lunga percorrenza GR®52: Grande traversata del Mercantour

Il sentiero escursionistico di lunga percorrenza GR®52 attraversa il dipartimento delle Alpi-Marittime e il Parco nazionale del Mercantour passando per l’area archeologica delle incisioni del Monte Bego (Valle delle Meraviglie), inserita nell’elenco dei beni culturali (Monumenti nazionali) dal 1989.

Per collegare Saint-Dalmas de Valdeblore a Mentone, l’itinerario vi farà passare per la località Le Boréon, il santuario della Madonna di Fenestre, la Valle del Vesubie, la Valle delle Meraviglie, la Val Roya, la frazione Granges du Colonel e Sospel. Attenzione: è comunque considerato difficilissimo per la diversità dei rilievi montuosi e dei notevoli dislivelli.

Il sentiero di lunga percorrenza GR®510: Sentiero delle 8 valli

Il sentiero escursionistico di lunga percorrenza GR®510, anche chiamato ‘Sentiero delle 8 valli’ propone una traversata del dipartimento delle Alpi-Marittime passando per Breil-sur-Roya, Sospel, Villars-sur-Var, Puget-Théniers, Roquesteron, Escragnolles e Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Camminerete lungo le antiche sterrate che permettevano i collegamenti tra i centri abitati della parte centrale dell’entroterra. Questo percorso trae il proprio nome dal fatto che attraversa 8 valli: val Roya, val Bevera, valle del Vesubie, valle del Tinée, valle del Cians, valle del Var, valle dell’Esteron e valle del Siagne.

Poco conosciuto, si tratta però di un itinerario che vi conquisterà per i suoi paesaggi tanto vari quanto insospettati.