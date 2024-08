Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Fuochi d’artificio

Festival pyromélodique - Baie de Juan-les-Pins

Giovedì 15 agosto ore 22,30

Giovedì 22 agosto ore 22

Giovedì 29 agosto ore 22

Antibes, route du bord de mer (entre le Fort Carré et les plages de la Brague) - Domenica 24 agosto ore 22



Mostre ed esposizioni

Fino al 31 agosto 2024 - Exposition Samouraï, l'empreinte des guerriers- Médiathèque Albert Camus

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso



AURON

Feu d’artifices et bal du 15 août

Giovedì 15 agosto 2024 dalle 21:30 alle 23:30.

Feu d'artifices et bal avec le groupe Merrymood organisé par el Comité des Fêtes d'Auron.

Place centrale



Rassemblement de voitures de collection

Giovedì 15 agosto 2024 dalle 10 alle 23:30.

Place centrale



Bal avec DJ Pilou

Sabato 17 agosto 2024 dalle 22 alle 0.

Bal organisé par el comité des Fêtes d'Auron avec DJ PILOU.

Place centrale (chapiteau)



CAGNES SUR MER

Festa di San Rocco

Giovedì 15 agosto 2024.

La cerimonia di Saint-Roch celebra il santo patrono dell'Haut-de-Cagnes. Ci vediamo alle 21.00 sulla Place du Château!

In programma: una processione per le vie del villaggio seguita dalla messa e dalla benedizione dei panini.

Haut-de-Cagnes



JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

Fino al 13/09/2024, tutti i venerdì.

La ville de Cagnes-sur-Mer vous donne rendez-vous dans le cadre unique du Haut-de-Cagnes sur la place du Château pour les soirées d’été "Jazz au Château"

16/08 : Hetty Kate

23/08 : Boogaloo jazz quartet

30/08 : Cathy Heiting quintet

06/09 : Smoking jive

13/09 : En jazzimini trio

Place du château - Haut-de-Cagnes



MEETING HIPPIQUE D’ÉTÉ

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(feu d'artifice)

Hippodrome de la Côte d'Azur



FEUX D’ARTIFICE À L’HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(Feu d’artifice)

Tarif : 5 € / gratuit - de 18 ans. Animations

permanentes : structures gonflables, vélos sulky, promenades à poneys, voiture suiveuse.

Hippodrome de la Côte d'Azur



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



BAIROLS

Les Inoubliables, Concerto

Sabato 17 agosto 2024 alle 21.

Concerto di canzoni francesi nell'ambito delle Sere d'Estate.

Un repertorio delle più belle canzoni francesi eseguite con talento dal gruppo “Les Inoubliables”. Un ritorno al passato per la felicità di tutti. Una moltitudine di brani e ritornelli indimenticabili, che potremo cantare a squarciagola in loro compagnia.

Place du village



BREIL SUR ROYA

Festival La Route royale des orgues 2024 - 22a edizione: l'organo realizza il suo film "L'atleta incompleto"

Giovedì 15 agosto a 17:00

Eglise Paroissiale Sancta Maria In Albis place Briançon 06540 Breil-sur-Roya



CANNES

Spectacle, GFA (Canada) - Fuochi d'artificio

Thème : À fleur d’eau, à fleur de peau

Giovedì 15 agosto 2024 ore 22

baie de Cannes



Pelote basque - Challenge Cup - Demi-finale

Grand Chistera

Venerdì 16 agosto 2024 ore 21

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



Visite accompagnée - Musée numérique

Venerdì 16 agosto 2024 ore 10 - 13

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Animations, Nocturnes cannoises - Esplanade Pantiero

Martedì 20 agosto 2024, dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero, Cannes



Atelier, Le Tour du Monde

Science et voyage

Mercoledì 21 agosto 2024 ore 14

Espace Mimont

5 rue de Mimont



EXPOSITION, THE KID, CHARLIE CHAPLIN - L'EXPOSITION

9e Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 25 agosto 2024

Horaire(s) :

Tous les jours de 14h à 22h

Nocturne exceptionnelle jusqu'à minuit le mardi 30 juillet

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, GARE CROISETTE

Fino a domenica 25 agosto 2024

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



PAGES À LA PLAGE 2024

Une bibliothèque face à la mer

Fino a venerdì 30 agosto 2024

Horaire(s) :

De 10h à 13h et de 14h à 17h45

plage Zamenhof, boulevard de la Croisette (avant le jardin de la Roseraie), Cannes



EXPOSITION, L'ÉVASION DU MARÉCHAL BAZAINE

Fino al 30 settembre 2024

Tous les jours de 10h à 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



ANIMATIONS, LUNA PARK

Fino a sabato 31 agosto 2024

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



EXPOSITION, DESSUS DESSOUS - JULIEN DES MONSTIERS

Fino a domenica 22 settembre 2024

Horaire(s) :

Mai et juin

Mar - Dim : 10h - 13h et 14h - 18h

Juillet à septembre

Tous les jours : 10h - 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, ODETTE DOMERGUE

Fino a domenica 22 settembre 2024

Tous les jours de 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CAP D'AIL

HANDIPLAGE

FINO AL 01 SETTEMBRE 2024

Insignita del marchio Handiplage nel 2015, la spiaggia del Marquet è accessibile alle persone a mobilità ridotta tutti i giorni dalle 10.40 alle 18.00.

Plage Marquet

Avenue Plage Marquet



ANIM’ÉTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Plage Marquet

Avenue de la plage Marquet



CLANS

Nils & Tiphaine, Concerto

Venerdì 16 agosto 2024 alle 21.

Concerto di canzoni francesi nell'ambito delle Sere d'Estate.

Chapiteau



GORBIO

Festival Flamenco di Gorbio

15 agosto > 17 agosto

Place des Victoires



ISOLA

SETTIMANA DELLA NATURA

Fino a venerdì 16 agosto 2024.

Settimana della natura

Durante la settimana: laboratorio di geologia, per imparare a identificare le famiglie di rocce. Laboratorio di fauna selvatica con il Parco del Mercantour. Realizzazione di un bastone da passeggio e di un erbario. Osservazione degli animali nel loro habitat naturale.

12 luglio: Notte stellata: osservazione del cielo dopo la grigliata del lunedì.

Isola 2000



Settimana gastronomica

Da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2024.

Settimana gastronomica

Laboratori di cucina tradizionale all'Isola 2000 e all'Isola Village: preparazione di marmellate, laboratorio di pan-bagnat, preparazione di ravioli o pasta isolienne, dessert di castagne.

Isola 2000



LA BOLLENE VESUBIE

Pique nique loto FERS

Giovedì 15 agosto 2024 dalle 20 alle 23.

place général de Gaulle



Soirées estivales musique Argentine

Venerdì 16 agosto 2024 dalle 21 alle 23.

place Général de Gaulle



LA BRIGA

Canti e balli tradizionali nel villaggio

Giovedì 15 agosto da 08:00 a 11:30

Rues du village 06430 La Brigue



LANTOSQUE

Betty Loop, Concerto

Venerdì 16 agosto 2024 alle 21.

Concerto di varietà internazionale nell'ambito delle Sere d'Estate.

Hameau de Saint Colomban

Eglise de Saint-Colomban



LE BROC

EXPOSITION DE STÉPHANE BOLONGARO: “TOTOR”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



LEVENS

Les vendredis de la Place “Années 80 Dj Etienne”

Venerdì 16 agosto 2024

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 23.

5 Place de la République



Imaginer Piazzolla

Lunedì 19 agosto 2024

Orari di apertura il lunedì dalle 21 alle 23.

Halle du Rivet

Chemin du Rivet



MENTON

Nuits du Soleil "Lâcher de violons"

Giovedì 15 agosto

Promenade du Soleil



Visite guidée : Laissez-vous conter l'Art Déco à Menton

Mercoledì 21 agosto ore 10

Arte moderna e contemporanea

Palais de l'Europe



Soirées jeux vidéo et jeux de société

Fino al 23 agosto

esplanade des sablettes



Soirée Just Dance

Fino al 23 agosto

esplanade Francis Palmero



Mostra "Alchimia" di Michèle TORRELLI

Fino al 30 luglio

L'Odyssée Bibliothèque Municipale -

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giardino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



MONACO

Concert - "Lenny Kravitz"

Da giovedì 15 a venerdì 16 agosto 2024

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Concert - "Close Encounters"

Davenerdì 16 alle 21h a sabato 17 agosto 2024

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



Events - "Summer at Port Hercule"

Fino a domenica 25 agosto 2024

Port Hercule de Monaco



Exposition photos - "Monaco et le Tour de France"

Fino a sabato 31 agosto 2024

I Giardini Saint Martin

Avenue Saint-Martin



Gastronomy - "ZIA Pop-Up Restaurant"

Fino a sabato 31 agosto 2024, dalle 19h alle 22.30

Hotel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone



Exhibition - "Turner: the Sublime Legacy"

Fino a domenica 1 settembre 2024, dalle 10h alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Concrete beaches, artificial landscapes"

Fino a lunedì 30 settembre 2024

Collect|MC

20 Bd de Suisse



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



MOULINET

Festa di San Bernardo: serata Pan Bagnat

Giovedì 15 agosto a 19:00

Restaurant Sous les Carillons



Festa di San Bernardo: concorso di belote

Giovedì 15 agosto a 13:30

Restaurant Sous les Carillons



Festeggiamenti per il giorno di San Bernardo: pasto di San Bernardo

Venerdì 16 agosto a 19:30

Svaghi e tempo libero

Place saint Joseph



NIZZA

Nice Jazz Fest !

Da martedì 20 a venerdì 23 agosto 2024 dalle 19:30 alle 0.

Il più antico festival di jazz, creato a Nizza nel 1948, sta prendendo una nuova direzione. Il Festival del Jazz, che nel 1992 è diventato il Nice Jazz Festival, è diventato il Nice Jazz Fest.

Un'esperienza unica in pieno centro città, a due passi dalla spiaggia.

24 concerti su 2 palchi, che riuniscono il meglio del jazz e della musica più attuale, vi aspettano!

Martedì 20 agosto

Théâtre de Verdure :

> 19:30 : LOUIS MATUTE

> 20:45 : THEE SACRED SOULS

> 22:30 : MULATU ASTATKE

Place Masséna :

> 20:00 : YANNIS & THE YAW

> 21:15 : DABEULL

> 23:00 : NAS



Mercoledì 21 agosto

Théâtre de Verdure :

> 19:30 : STELLA COLE

> 20:45 : ALFREDO RODRIGUEZ

> 22:30 : KENNY GARRETT

Place Masséna :

> 20:00 : JORDAN RAKEI

> 21:15 : OMAH LAY

> 00:00 : JUNGLE



Giovedì 22 agosto

Théâtre de Verdure :

> 19:30 : ARNAUD DOLMEN & LE VITYGROOVE

> 20:45 : THEO CROKER

> 22:30 : MONTY ALEXANDER

Place Masséna :

> 20:00 : JULIEN GRANEL

> 21:15 : SAMPHA

> 23:00 : PHOENIX



Venerdì 23 agosto

Théâtre de Verdure :

> 19:30 : KAREEN GUIOCK THURAM

> 20:45 : LEON PHAL

> 23:00 : JON CLEARY

Place Masséna :

> 20:00 : REJJIE SNOW

> 21:15 : MEUTE

> 23:00 : YAMÊ

Place Masséna / Théâtre de Verdure



Dabeull – Nice Jazz Festival, Concerto

Martedì 20 agosto 2024 alle 21:15.

Dietro il suo look da attore anni '70 e '80 con gli occhiali, si nasconde un artista riconosciuto a livello internazionale come il tedoforo del funk.

Immerso nei suoni zouk e africani, Dabeull è stato in grado di attualizzare un suono autentico e caldo, interamente prodotto con sintetizzatori d'epoca. Con la sua band dal vivo, i suoi dieci musicisti e i suoi vecchi sintetizzatori, Dabeull ci offre un biglietto di sola andata per gli anni '70 e '80! La sua visione originale e il suo umorismo insolito gli permettono di raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Scène Masséna

Place Masséna



Nas – Nice Jazz Festival, Concerto

Martedì 20 agosto 2024 alle 23.

Nasir James, in arte Nas, incarna una figura davvero emblematica del rap americano, emergente dal quartiere Queens di New York nel 1973.

Immerso nel jazz fin dall'infanzia grazie a suo padre, il leggendario trombettista Olu Dara, il suo primo album, "Illmatic", pubblicato negli anni '90, è unanimemente acclamato come un capolavoro del genere. Nel corso della sua carriera, ha continuato a superare i limiti della creatività con album acclamati come It Was Written, Stillmatic e Life Is Good. La sua influenza va ben oltre l'ambito musicale, rendendolo un'icona culturale la cui eredità continua ancora oggi, come testimonia il tour commemorativo del trentesimo anniversario dell'album Illmatic, un'esperienza unica da vivere in anteprima sulla scena di Place Masséna.

Scène Masséna

Place Masséna



Louis Matute – Nice Jazz Festival,Concerto

Martedì 20 agosto 2024 alle 19:30.

Euforica e agrodolce, la musica di Louis Matute gli somiglia solo.

Diviso tra l'Europa dove è nato e l'America Latina che sognava, a soli 31 anni, l'artista ha pazientemente sviluppato il suo universo. La sua musica, nutrita di jazz e pop elegante, è focalizzata sul Brasile e sull'America Centrale. Louis Matute ha un suono, con melodie venate di folk e saudade, unite ad un vero talento come compositore. "Ho un debole per la voce", dice. “La melodia è davvero ciò che rimane. Adoro cantare i brani che suono. Non ho mai scritto una melodia senza cantarla allo stesso tempo”.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta



Mulatu Astatke – Nice Jazz Festival, Concerto

Martedì 20 agosto 2024 alle 22:30.



Nato nel 1943 in Etiopia, Mulatu Astatke si è formato al Trinity College of Music di Londra, poi alla prestigiosa Berklee School of Music di Boston.

Fu ad Addis Abeba, nel 1969, che creò l'Ethio-Jazz, un nuovo stile fondendo jazz, musica latina e musica tradizionale etiope. Nel corso della sua carriera, Astatke è stato vibrafonista, percussionista, compositore, arrangiatore, insegnante, direttore... Dopo il periodo d'oro degli anni '70 in Etiopia, la musica di Astatke è tornata popolare nel 1998 con la serie di album Ethiopiques e nel 2005, grazie a sette dei suoi temi nel film Broken Flowers di Jim Jarmusch. La sua musica, una miscela unica di stili e culture, è segnata da un'impronta personale che la rende facilmente riconoscibile e difficile da imitare.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta



Wasia Project – Nice Jazz Festival, Concerto

Martedì 20 agosto 2024 alle 20.

Wasia Project è una coppia di fratelli e sorelle, William G. Hardy e Olivia Hardy.

La loro eredità mista anglo-asiatica e la loro educazione musicale hanno ispirato il loro approccio globale al pop, fondendo stili e influenze che oltrepassano i confini dei generi. William è anche noto per il ruolo di Tao Xu nella serie di successo Netflix Heartstopper. La hit del gruppo ur so Pretty appare anche nella scena finale della seconda stagione della serie. Nel 2024 continuano un tour tutto esaurito nel Regno Unito, seguito dalla prima parte del tour europeo dell'essenziale Tom Odell, poi dal tour americano del sensazionale jazz islandese Laufey. Il gruppo ha recentemente pubblicato un singolo intitolato Is This What Love Is?, tratto da un EP che uscirà entro la fine dell'anno.

Scène Masséna

Place Masséna



Thee Sacred Souls – Nice Jazz Festival, Concerto

Martedì 20 agosto 2024 alle 20:45.

A Thee Sacred Souls, la prima volta è spesso il momento giusto.

Composto dal cantante Josh Lane, dal batterista Alex Garcia e dal bassista Sal Samano, i loro primi appuntamenti portarono a un contratto discografico con la leggendaria etichetta Daptone. I loro singoli di debutto hanno collezionato oltre dieci milioni di stream in un anno e hanno attirato l'attenzione delle riviste Billboard, Rolling Stone e KCRW. I primi fan del gruppo non erano altro che Black Pumas, Timbaland, Gary Clark Jr. e Princess Nokia. Thee Sacred Souls fonde la grazia del soul degli anni '60 con l'energia e il ritmo dell'R&B dei primi anni '70.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta



Mercoledì 21 agosto 2024 alle 20:30.

Chloé Chaume - Soprano e Stéphanie Humeau - Pianoforte.

Tutto Ave Maria

Serata d'opera.



Sabato 31 agosto 2024 alle 20:30.

Michel Pellegrino - Chitarra e voce

Jean-Marc Pron - Contrabbasso

Appuntamento con Brassens.



Les musicales dans les vignes – Château de Bellet, Concerto

Mercoledì 21 agosto 2024 alle 20:30.

Chloé Chaume - Soprano e Stéphanie Humeau - Pianoforte.

Tutto Ave Maria

Serata d'opera.Ogni estate, da 12 anni, il Festival Les Musicales dans les Vignes porta gli amanti del vino in alcune delle cantine più prestigiose della Provenza per una serie di serate musicali con artisti di fama internazionale.

Si tratta di serate di condivisione, gioia, scambio, emozione e bellezza in contesti eccezionali.

Ogni serata inizia alle 19.00, al tramonto, con una degustazione dei vini della tenuta, accompagnata da piatti provenienti da foodtruck gourmet che selezioniamo per la qualità dei loro prodotti.

Il concerto inizia alle 20.30 e termina intorno alle 22.00.

Château de Bellet

482 chemin de Saquier

Saint-Roman-de-Bellet



Stella Cole – Nice Jazz Festival, Concerto

Mercoledì 21 agosto 2024 alle 19:30.

Stella Cole è un'artista poliedrica con sede a New York, dove si è esibita in luoghi iconici come Lincoln Center, Madison Square Garden, Birdland, 54 Below, Town Hall...

Assistere ad un concerto di Stella Cole è come essere trasportati indietro nel tempo. Rimaniamo subito colpiti dalla sua ricchezza timbrica e dalla sua straordinaria maestria vocale. Si innamorò del "Great American Songbook" da bambina, affascinata da film come "Il mago di Oz", "Ci vediamo a St. Louis" e "Cantando sotto la pioggia". Questi musical leggendari e le loro star continuano ad avere un impatto sul suo lavoro oggi.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta



Jungle – Nice Jazz Festival, Concerto

Mercoledì 21 agosto 2024 alle 23.

Il viaggio di Jungle è iniziato nella camera da letto di Tom McFarland a Londra, dove lui e il suo amico d'infanzia Joshua Lloyd-Watson hanno iniziato a sperimentare con la produzione musicale.

Con la passione per la creazione di ritmi soul e funky, il gruppo costruito attorno al duo fondatore ha sviluppato rapidamente un suono unico. Hanno pubblicato il loro album Volcano nel 2023 attraverso il quale trascendono i confini del loro stile musicale, offrendo una produzione più innovativa e d'avanguardia. Con la sua energia contagiosa e le sue melodie accattivanti, ogni traccia ti farà ballare dall'inizio alla fine.

Scène Masséna

Place Masséna



Jordan Rakei – Nice Jazz Festival, Concerto

Mercoledì 21 agosto 2024 alle 20.

Jordan Ralei, artista neozelandese noto come produttore, cantante e polistrumentista, è diventato noto per le sue numerose collaborazioni con artisti come Tom Misch, Loyle Carner e Olivia Dean.

Con il suo quinto album "The Loop", firma un nuovo capitolo della sua carriera con la Decca (e Verve Forecast negli Stati Uniti), segnando così un'evoluzione artistica. Le sue canzoni, fondendo sottilmente influenze soul, jazz ed elettroniche, riflettono le sue emozioni più profonde.

Scène Masséna

Place Masséna



Omah Lay – Nice Jazz Festival, Concerto

Mercoledì 21 agosto 2024 alle 21:15.

Nato alla fine degli anni '90 in Niger, Omah Lay incarna da solo l'ascesa della musica afro.

Con il suo stile unico, ci racconta la sua storia combinando le sue melodie malinconiche con ritmi orecchiabili. Omah Lay ha pubblicato il suo primo EP Get Layd nel 2020, un disco con influenze sia pop che hip-hop le cui tracce Bad Influence e Lo Lo lo portano alla ribalta. Ha poi approfittato di questo entusiasmo per svelare un secondo EP quello stesso anno guidato dalla hit Godly. Nel novembre 2022 esce il suo primo album Boy Alone, un vero successo di critica e commerciale con quasi 2 milioni di dischi venduti negli Stati Uniti e 3 miliardi di stream sulle piattaforme streaming.

Scène Masséna

Place Masséna



Alfredo Rodriguez – Nice Jazz Festival, Concerto

Mercoledì 21 agosto 2024 alle 20:45.

Cubano nato a L'Avana, Alfredo Rodriguez era un bambino prodigio che studiò pianoforte classico presso il prestigioso Conservatorio Amadeo Roldan e l'Instituto Superior de Arte mentre di notte suonava musica popolare nell'orchestra di suo padre.

Durante la sua esibizione al Montreux Jazz Festival nel 2006, è stato scoperto dal suo futuro mentore e produttore, il leggendario Quincy Jones. Da allora, Rodriguez si è esibito su palchi prestigiosi in più di 70 paesi ed è stato nominato per un Grammy per la sua canzone Guantanamera dall'album The Invasion Parade. Artista completo, condivide la sua musica e il suo messaggio di perseveranza e multiculturalità, pubblicando sui social network diversi video in cui suona famose composizioni in stile timba cubana. Presenta il suo nuovo album Coral Way a Nizza.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta



Kenny Garrett – Nice Jazz Festival, Concerto

Mercoledì 21 agosto 2024 alle 22:30.

L'ultimo album di Kenny Garrett, Sounds from the Ancestors, è un album dalle molteplici sfaccettature.

Con una carriera illustre che include importanti periodi con Miles Davis, Art Blakey e The Jazz Messengers, Donald Byrd, Freddie Hubbard, Woody Shaw e la Duke Ellington Orchestra, nonché una carriera come artista solista iniziata più a 30 anni, Garrett è riconosciuto come uno dei maestri viventi più brillanti e influenti del jazz moderno.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta



THÉÂTRE IMMERSIF – GATSBY À NICE

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



EXPOSITION : CHAGALL POLITIQUE – LE CRI DE LA LIBERTÉ, ESPOSIZIONE

FINO AL 16 SETTEMBRE 2024

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. AU-DELÀ DES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : OUTILS, ENTRE ART ET SCIENCE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. PAR-DELÀ LES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



RIMPLAS

Tobacco Road – Hommage à Jean-Jacques Goldman, Concerto

Venerdì 16 agosto 2024 alle 21.

Concerto omaggio a Jean-Jacques Goldman nell'ambito delle Sere d'Estate.

Tobacco Road è un gruppo che rende omaggio a Jean-Jacques Goldman, dalla sua carriera da solista alla collaborazione con Michael Jones e Carole Fredericks. Composto da sette cantanti con una vasta esperienza sul palco, il gruppo dà vita alle più belle canzoni di Goldman riproducendo meravigliosamente la scenografia dei concerti dell'artista preferito dai francesi.

Place du Pous



ROQUEBILLIERE

SOIRÉES ESTIVALES DE DANSE ET DE CHANT ” REVUE ALLURE – COMPAGNIE ELÉGANCE”

Venerdì 9 agosto 2024 alle 21.

Sous le chapiteau

Promenade Jean LAURENTI



Soirées Estivales Spectacle Musical ” Ciné-Guinguette “

Venerdì 16 agosto 2024 alle 21.

Soirée Estivale du Département, spectacle musical et théâtral "Ciné-Guinguette".

Sous le chapiteau

Promenade Jean LAURENTI



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Serata di relax

Venerdì 16 agosto da 19:00 a 23:00

Parc du Cap Martin



Roquebrune C@p Music - "C'est comme ça", un omaggio a Rita Mitsouko

Lunedì 19 agosto a 21:00

Esplanade Jean-Gioan



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ANDRE DE LA ROCHE

Spoon, Concerto

Venerdì 16 agosto 2024 alle 21.

Concerto pop-rock nell'ambito delle Sere d'Estate.

Il gruppo Spoon ha un colore musicale originale, un misto di folk e pop con accenti rock. è in totale interazione con il pubblico, offrendo di volta in volta momenti festivi dove ballare e cantare e atmosfere più musicali e intime. Una raccolta di canzoni composta da successi francesi e internazionali personalizzati che vanno dagli anni Sessanta ai giorni nostri come: Bashung , Telephone, Queen, Polnareff, Sting, Gainsbourg, Christophe, Supertramp, David Bowie, Rita Mitsouko, Tina Turner, Tears for Fears… Rivisitato in un modo unico dove sfumature, energia, improvvisazioni e sentimenti si mescolano con finezza e originalità.

Théâtre de Verdure de l'Abadie



SAINT DALMAS LE SELVAGE

Spectacle des Estivales – Fée moi rêver

Giovedì 15 agosto 2024 dalle 21 alle 22.

Place du village



Fête patronale de Saint Dalmas le Selvage

Dal giovedì 15 a domenica 18 agosto 2024.

Jeudi 15 août : Soirée Estivale du Département des Alpes Maritimes

21H : "Envie de féérie" par la compagnie "Fée moi rêver"

Vendredi 16 août

19H : Grand loto avec restauration et buvette sur place

22H : Flower Party animée par Animasudisco

Samedi 17 août

12H : Daube Polenta (adulte 30 euros - enfant de -12 ans 17 euros)

Entrée, plat, fromage dessert et vin - Réservation au 04 93 02 46 40

15H : Concours de boules en triplette arrangées (mise + 60 euros)

16H : Aubades à la population

22H : Feu d'artifice

22H30 : bal animé par Musik avenue

Dimanche 18 août

7H : Aubades à la population

11H : Grand'messe

11H45 : Cérémonie au monument aux morts

12H : Allocutions suivies d'un apéritif d'honneur

14H30 Kermesse sur la place

Concours de boules en doublettes arrangées

Saint-Dalmas-le-Selvage



SAINT ETIENNE DE TINEE

Festival de la craie

Venerdì 16 agosto 2024 dalle 10 alle 17.

Devant la médiathèque de St Etienne de Tinée



À la découverte des rapaces nocturnes

Venerdì 16 agosto 2024 dalle 14:30 alle 16.

Maison du Parc

Quartier l'Ardon



Concert de Jazz en déambulation

Sabato 17 agosto 2024 dalle 21 alle 22:30.

Concert de jazz en déambulation dans les rues du village de Saint Etienne de Tinée.

Centre du village



Journée des métiers anciens et des traditions

Domenica 18 agosto 2024 dalle 10 alle 16:30.

Place de l'église



Atelier KAMISHIBAI où les enfants dessinent une histoire

Martedì 20 agosto 2024 dalle 14:30 alle 16.

Maison du Parc

quartier l'Ardon



Deux Accordéons Une Voix, Concerto

Martedì 20 agosto 2024 dalle 21 alle 23.

Chapiteau Place de l'église



EXPOSITION “LA VIE DANS LES ALPES-MARITIMES IL Y A 245 MILLIONS D’ANNÉES”

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Chiuso mercoledì, sabato e domenica.

Salle des fêtes



SAINT JEAN CAP FERRAT

Exposition “Vibrations colorées” trio d’artistes à Saint-Jean-Cap-Ferrat

DaL 15 aL 25 Agosto 2024

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



Formidable ! Aznavour, Concerto

Venerdì 16 agosto 2024 dalle 21 alle 22:30.

Place de l'église (chapiteau)



Les Soirées Estivales – Magi’queen, Concerto

Martedì 20 agosto 2024 alle 21.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

FINO AL 27 AGOSTO 2024

tutti i lunedì e martedì dalle 20 alle 0.

Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

EXPOSITION – “NOTRE BERCEAU DANS LES ÉTOILES”

FINO AL 03 SETTEMBRE 2024

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAINT MARTIN VESUBIE

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-ROCH

Da giovedì 15 a domenica 18 agosto 2024.

Fête patronale traditionnelle

- Feu d'artifice de la fête patronale

Le 15 août 2024 de 22H15 à 22H30

Localisation : Allées de Verdun

-Bal de la fête patronale

Le 15 août 2024 de 22H30 à 23H59

Animé par DJ Flo sur la place du Général de Gaulle. Proposé par le comité des fêtes.

-Messe de la St Roch

Le 16 août 2024 de 10H30 à 11H30

Localisation : Chapelle St Roch

-Bal de la fête patronale

Le 16 août 2024 de 22H30 à 23H59

Localisation : Place du Général de Gaulle. Proposé par le comité des fêtes.

- Les Olympiades

Le 17 août 2024 de 15H00 à 18H00

A faire en équipe ou en famille pour les enfants à partir de 4 ans. Organisées par le Comité des Fêtes. Inscriptions à partir de 14h30.

- Course aux drapeaux

Le 18 août 2024 de 10H30 à 12H30

Organisée par le comité des fêtes dans le cadre des animations de la fête patronale - Remise des prix à midi.

- Balèti de la Traversado et de la fête patronale

Le 18 août 2024 de 21H00 à 23H00

Afin de clôturer ce week-end de festivités et ce dimanche de traditions, venez danser devant la mairie avec le groupe Coco Beach.

Village



Fête de la Traversado

Domenica 18 agosto 2024.

Fête traditionnelle de la Traversado

Dès 9h30, au coeur du village : chants, musique et danses traditionnelles avec Lei Baïsso Luserno.

Messe, danse de la souche, marché traditionnel, etc.

21h : Balèti animé par Coco Beach

Village



Concert de pianoforte et violon

Martedì 20 agosto 2024 dalle 21 alle 23.

Concert de musique classique

Eglise Notre-Dame de l'Assomption



VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Durée de la visite : 1h

Lieu-dit Pra de la Majou



EXPOSITION PHOTOS SUR LE TIBET

FINO AL 1° SETTEMBRE 2024

Salles de la mairie

Place du Général de Gaulle



VISITES GUIDÉES DU VILLAGE

FINO AL 12 SETTEMBRE 2024

tutti i giovedì dalle 16 alle 17:30.

Place du général de Gaulle



SAORGE

La Route royale des orgues 2024 Festival - 22nd edition: Carte blanche to Gabriele Agrimonti

Giovedì 15 agosto a 17:00

Eglise paroissiale Saint-Sauveur Place de l'Eglise



SOSPEL

Festival Arts et Matières : Spettacolo di marionette

17 agosto > 18 agosto

Chapelle des Pénitents gris Place Saint Michel



Festival internazionale La Route royale des orgues 2024 22a edizione: l'organo nel cinema

Lunedì 19 agosto a 20:30

Cathédrale Saint-Michel place Saint-Michel



TENDE

EXIT - Live around the fountain

Venerdì 16 agosto

Concerto



Visita guidata notturna "Sulle tracce dei Lascaris"

Sabato 17 agosto a 20:45

Visita guidata e/o commentata

Storico



4ème Soirée Estivale Cabaret "Fée moi Rêver"

Sabato 17 agosto a 21:00

Chapiteau place des écoles



Festa dei Pastori di San Rocco

15 agosto > 18 agosto

Tradizione e folclore

Sfilata, Corteo, Parata

Celebrazione religiosa

Animali

Fanfare/bande

Agricultura

Tende



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

Fête Patronale de Mollières

Giovedì 15 agosto.

Fête patronale de Mollières

Concours de boules, repas organisés par les propriétaires de Mollières

Hameau du Valdeblore situé au coeur du Parc du Mercantour

Mollières



Le Pastoralisme et la vie des bergers en alpages

Venerdì 16 agosto 2024 dalle 9 alle 16.

La pastorizia e la vita dei pastori sui pascoli di montagna

Una giornata di escursioni nella zona del Millefonti, incentrata sulla pastorizia, sulla presenza del lupo e sull'ambiente montano in generale.

ambiente montano in generale.

600 m di dislivello.

Prenotazione obbligatoria.

Prezzo: gratuito.

RDV: ore 9 - parcheggio della chiesa di Ste Croix, St Dalmas - Valdeblore

Cosa portare Scarpe adatte alle passeggiate in montagna, abbigliamento caldo e da pioggia, occhiali da sole, cappello, borraccia

acqua (1 l min.), picnic, si consigliano i bastoni da trekking.

Per ulteriori informazioni, contattare Ufficio del Parco 04 93 03 23 15 - 06 69 63 55 82

Parking Eglise Ste Croix

St Dalmas



VENCE

LES SOIRÉES SHOPPING

FINO 27 AGOSTO 2024

tutti i martedì dalle 19 alle 0.

Commerces et artisans ouverts de 19h à 0h00

avenue Marcellin Maurel



ETOILES GRANDEUR NATURE

FINO AL 27 SETTEMBRE 2024

Agosto

Mardi 13 août – 21h (Nuit des Perseides)

Mercredi 28 août – 21h

Vendredi 30 août – 21h

Settembre

Vendredi 6 septembre – 20h

Vendredi 20 septembre – 20h

Vendredi 27 septembre – 20h

Tarifs (hors frais de gestion) : adulte = 12€ | enfants entre 6 et 12 ans = 10€ | enfants de moins de 6 ans = gratuit

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

EXPOSITION DE L’ÉTÉ : ESTRID LUTZ ET BENOIT BARBAGLI

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Percorso estivo d'arte contemporanea

Estrid Lutz « Chaos sensible »

Benoit Barbagli « Symphonie sous-marine »

Citadelle et Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert