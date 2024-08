Cannes ricorda il proprio passato a 80 anni dalla Liberazione

In occasione dell'80° anniversario della Liberazione di Cannes, sono stati organizzati una serie di eventi e festeggiamenti per rendere omaggio a coloro che hanno combattuto e sono morti per la libertà.

Un viaggio indietro nel tempo che ripercorre la storia di Cannes attraverso mostre, eventi, proiezioni e convegni.

Contemporaneamente sono stati inseriti su cannes.com, cinque podcast che raccontano l'epopea della Liberazione di Cannes e dei suoi eroi, nonché un tour interattivo della città per scoprire la storia dei combattenti nei giorni della Liberazione.

Dopo quattro anni di occupazione nemica durante la Seconda Guerra Mondiale, la Francia riconquistò la libertà.

Il 15 agosto 1944, le forze alleate sbarcarono in Provenza e liberarono una dopo l'altra le città occupate.

Nove giorni dopo l'inizio dell'offensiva, il 24 agosto 1944, Cannes venne liberata: per le strade della città, soldati americani e gente festante formavano cortei di gioia.

Cannes ricorda questi momenti, dolorosi e gioiosi e li commemora con cerimonie ed eventi patriottici diversi.

Sono in programma

Espace Miramar dal 16 al 25 agosto 2024 - Una retrospettiva sul periodo della Seconda Guerra Mondiale e della Liberazione all'Espace Miramar. Sono esposte fotografie e oggetti vari, tra cui il braccialetto di Antoine de Saint-Exupéry ritrovato nel 1998 dal pescatore marsigliese Jean-Claude Bianco e la ricostruzione di 80 personaggi in abiti d'epoca. Dal 19 agosto viene proposta una visita guidata;



Piazza antistante il Municipio, sabato 24 agosto 2024 - Esposizione di quindici grandi tele dal titolo “Le forze della libertà” che presentano l'avanzata degli Alleati e della Resistenza locale dallo Sbarco di Provenza alla Liberazione.



Espace Miramar. venerdì 23 agosto 2024 alle 14 - Interventi di Philippe Castellano, storico di Cannes e specialista dell'aeronautica, all'Espace Miramar che terrà una conferenza sulla scoperta e l'identificazione dell'aereo di Saint-Exupéry e presenterà un film documentario che ripercorre l'epopea dell'equipaggio del B-24 Liberator precipitato a Croix- des-Gardes il 25 maggio 1944;



Archives Municipales Espace Calmette dal 18 ottobre 2024 al 6 giugno 2025 - La mostra “Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947. Retrospettiva che racconta la storia di Cannes, dalla Liberazione all'immediato dopoguerra, sulla base di archivi pubblici e privati.





Monumento ai Caduti La Bocca (Avenue Honoré Soustelle) – Sabato 24 agosto 2024 alle 15,15;



Kiosque à musique, sabato 24 agosto 2024 dalle 22,30 alle 00,30 - Ballo



Esplanade de la Pantiero, da venerdì 23 agosto a domenica 25 agosto 2024 - Bourse Militaria



Place du marché à La Bocca – Sabato 24 agosto 2024 ore 10,30 - Déambulation di gruppo di cinque suonatori di cornamusa, in costume tradizionale scozzese, Continuerà alle 12 al mercato di Forville e sulle Allées de la Liberté, seguito da una grande sfilata alle 15,30 sulla Croisette e in rue d'Antibes. Infine, 95 storici veicoli militari americani formeranno un corteo con cinque carri armati di cannoni, una barca su ruote, seguiti da Jeep, Harley e altri veicoli blindati montati da 250 comparse;



Temple de l’Église Protestante Unie de Cannes – Fino a novembre 2024 - Mostra di francobolli che mette in risalto lo sbarco in Normandia, la Provenza e la Liberazione di Cannes.



Animations country avec danseurs de jazz – Domenica 25 agosto 2024 al Pantiero. Intrattenimento country con ballerini jazz;



Fuochi d’artificio – Sabato 24 agosto 2024 alle 22 – Baia di Cannes.