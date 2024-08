Il 2024 per il turismo a Nizza è un “anno record”. I grandi eventi sportivi trainano la crescita

L’andamento del turismo a Nizza e nella Métropole, nella prima metà del 2024 e nei primi due mesi estivi, vede rosa.

Ecco quanto emerge dal rapporto presentato dal sindaco di Nizza Christian Estrosi.

A Nizza, i tassi di occupazione del settore dell’ospitalità hanno continuato a crescere dall'inizio dell'anno, con un picco del 98% di occupazione in occasione del Gran Finale del Tour de France.

In ogni caso il tasso medio di occupazione alberghiera tra il 1° luglio e il 15 agosto è vicino all'89%.

Questi ottimi dati sono il risultato dell'attrattività esercitata dal territorio nizzardo, vero motore della Costa Azzurra.

La stagione estiva non è ancora finita: le prenotazioni per la fine di agosto sono al completo e anche il mese di settembre riserva prospettive promettenti.



Eventi sportivi

A trainare la crescita sono stati innanzi tutto gli eventi sportivi: Nizza si è dimostrata una terra di grandi eventi dal forte richiamo.

Quest’anno in cima alla vetta il Tour de France: tra il 19 e il 21 luglio, Nizza ha vissuto le giornate del Tour de France, terzo evento sportivo più grande del mondo, dopo la Coppa del Mondo di calcio e i Giochi Olimpici: sono stati 266.000 le presenze in città e nella Métropole generate dall’evento.



L’office de Tourisme Metropolitain Nice Côte d’Azur si é rivelato un protagonista dinamico nei rapporti con i professionisti del turismo, i visitatori ed anche i residenti.

La missione dell’Ufficio turistico è quella di diversificare l'offerta turistica nell'area metropolitana al fine di distribuire il numero di visitatori durante tutto l'anno.

A regime la destagionalizzazione consentirà di:

Limitare l'impatto dei picchi turistici sul territorio;

Controllare e anticipare la pressione sulle risorse naturali al fine di preservarle;

Mantenere un'attrattiva dinamica durante le quattro stagioni gestendo i flussi.

Altro obiettivo da raggiungere da parte del “sistema” turistico è quello di creare un'identità forte e standardizzata nella Métropole, rafforzando le azioni a favore dei residenti invitati a (ri)scoprire il loro territorio, assicurando la sostenibilità del turismo e facilitando l'accesso alle attività del tempo libero per tutti.



Da segnalare anche la sensibilità e l’attenzione dimostrate dalla stampa internazionale: il New York Times ha elogiato i meriti del Museo Masséna e la rivista "Travel + Leisure" ha classificato Nizza come "il luogo più cool della Costa Azzurra".



Questo il commento di Christian Estrosi: “La stagione turistica estiva 2024 si è rivelata eccezionale e conferma definitivamente la città di Nizza come prima destinazione turistica francese dopo Parigi.



Il nostro territorio, dotato di infrastrutture alberghiere moderne e complementari, è diventato un imprescindibile terreno di eventi: lo storico arrivo del Tour de France, le 6 partite di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024, il Nice Jazz Fest, i Campionati del Mondo femminili IronMan.



Eventi che generano benefici economici eccezionali per il tessuto economico locale: il primo semestre del 2024 supera i record del 2023.



Impegnati a proporre un'offerta di qualità preservando la tranquillità e le riserve naturali, abbiamo scelto di privilegiare il turismo scelto e non subito, diversificando l'offerta offerto in tutte le stagioni.”