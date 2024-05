Monaco, nuova zona di compostaggio condiviso al Parc Princesse Antoinette

Sabato 4 maggio , a partire dalle ore 9, sarà istituita una nuova zona di compostaggio condiviso a livello dell'orto del Parc Princesse Antoinette che permetterà a tutti di portare i propri rifiuti domestici. Il sito di compostaggio sarà accessibile al pubblico negli orari di apertura del Parco.

Dalle 9 alle 12, Claire Serrano, Master Composter dell'associazione Terre en Compost, sarà presente per spiegare il principio del compostaggio e rispondere alle domande degli utenti.

Saranno installati 4 contenitori separati, che permetteranno di differenziare le fasi: 2 contenitori di apporto per depositare i bio rifiuti, 1 vaschetta di macinazione per completare e garantire l'equilibrio del compost e 1 vaschetta di maturazione per il riposo del compost prima del suo utilizzo. Si noti che questo compostiere collettivo riceverà anche i bio-rifiuti del Ristorante Municipale del Comune di Monaco.

Il compost prodotto servirà (in particolare) a nutrire i suoli e ad assicurare una buona crescita delle piantagioni del Parco Princesse Antoinette.