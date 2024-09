Espaces Parents di Monaco, il programma dei workshop per settembre e ottobre

Degli «spazi di scambio»: tempo di scambi tra genitori (o futuri genitori) e professionisti intorno a tematiche comuni relative alle esigenze specifiche del bambino in tenera età - i martedì dalle 17:00 alle 18:30 o i venerdì dalle 12:30 alle 14:00.

Martedì 10/09/2024: Mio figlio presto tornerà all'asilo: come accompagnarlo, cosa aspettarsi dall'asilo?

Venerdì 20/09/2024: Il baby blues: come soddisfare i bisogni di mio figlio senza perdere di vista i miei?

Venerdì 04/10/2024: L'allattamento al seno: venite a scambiare le vostre esperienze, le vostre difficoltà, le vostre preoccupazioni, i vostri interrogativi. Come vivere questo periodo serenamente? Con la presenza di Brigitte Fino, consulente in lattazione e la dietista del reparto.

Venerdì 18/10/2024: Il sonno del bambino, perché mio figlio non dorme? Come lo accompagni?

Martedì 08/10/2024: Il terribile due: tra rabbia e opposizioni, come accompagnare le tempeste emotive dei bambini di 2 anni?

Martedì 22/10/2024: Domare gli schermi fin dalla prima infanzia. Con la presenza del Dr della salute pubblica Catherine Roehrig.

Laboratori intorno al tema «genitori bambini»: il mercoledì dalle 9.30 alle 11

Workshop di «psicomotricità»: il 19 settembre e il 24 ottobre 2024 dalle 14.30 alle 16.30

Infine, riservati alle famiglie iscritte o in corso di iscrizione in una delle strutture per la prima infanzia del Comune di Monaco:

Workshop «portage en écharpe»: il martedì dalle 14.30 alle 16.00. Prossima sessione nel mese di ottobre.

Laboratori «massaggio genitori bambino»: lunedì dalle 9.30 alle 11, a partire dal 9 settembre 2024.