L'Oroscopo di Corinne dal 13 al 19 settembre

ARIETE: Anche se state pian piano risalendo la china prima di tripudiare dovete pazientare perché, qualche inghippo spuntando dal nulla, avrà il potere di innervosirvi od angustiarvi. Rammentate altresì che il rispetto è alla base di qualsiasi relazione e che se questo, da una parte o dall’altra, viene meno, un patatrac è assicurato così come una faccenda finanziaria andrà in fretta delucidata. Fastidi a schiena, intestino, gola, stomaco o basso ventre. Crisi tra coniugi dissestati.

TORO: Siate voi stessi in ogni contingenza: indossare ipotetiche maschere serve unicamente a dare un’immagine errata della vostra personalità e a creare malintesi. Personcina da ringraziare, amare, stimare, nonché gioie e dolori da condividere con un essere capace di comprendere le pieghe più segrete del vostro animo. Confusione in casa o sul lavoro. Esagerata richiesta pecuniaria. Intoppi sulla strada o nel parcheggiare. Nel week end accettate un allettante invito.

GEMELLI: Finalmente un po’ di luce: alla faccia di Saturno rinverrete uno spizzico di contentezza trascorrendo ore carine con chi sa infondervi certezze pur rimanendo malaccio di fronte ad un oltraggio, un pagamento inusitato, un tipo confuso, egocentrico o svitato. Ma adesso pensate a voi stessi e, se fattibile, regalatevi uno spizzico di relax. Tra giovedì e lunedì una novella lascerà senza favella e un congiunto preoccuperà. Ossicini scricchiolanti o fastidi alle giunture.

CANCRO: Coccolatevi, trastullatevi, siate tenaci nei propositi e taglierete imponenti traguardi a patto ovviamente di farvi rispettare da furbastri camuffati da gentiluomini… Confidate altresì nelle parole e nei consigli altrui: oltre essere una vera panacea vi aiuteranno a non sbagliare. Combino rimandato per cause di forza maggiore e new relative a figlioli. Week-end rigurgitante di avvenimenti impensabili. L’ansietà fomenterà disturbi psicosomatici. Fastidi dall’acqua.

LEONE: Le birbe stelline consentiranno di dare, ad uno specifico settore, una significativa svolta e, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività, affetti, valute o salute, tirerete respiri di sollievo. In sovrappiù un soggetto di alte potenzialità vi indicherà la strada da seguire al fine di sbrogliare una matassa, investire qualcosina, risollevarvi il morale, tagliare rami secchi, dare un input alla quotidianità. Una marea di confusione invece lambirà studenti ed insegnanti.

VERGINE: Per molti si preannuncia un momento incongruo nel corso del quale mantenere la calma o sfoderare compiacenti sorrisi risulterà arduo compresi dei guizzi di incertezza di fronte ad una delicata decisione. Pure la salute andrà salvaguardata specie se soffrite di sbalzi pressori, processi infiammatori, intestinali o vescicali. Vi toccherà per forza ingollare un rospetto, chiarirvi con un’amica e guardarvi dai furbastri mentre, chi avanza d’età, riceverà auguri impensati.

BILANCIA: Tra incudini e martelli non saprete come agire riguardo un delicato contesto o un personaggio reputato indigesto ma, prima di fare cavolate, pensate alle conseguenze che ne potrebbero derivare, e se è il caso, chiedete scusa a chi vi ha sempre voluto bene o aiutato. Tra venerdì e martedì succederanno fatti strani o rivedrete una persona cara. Anche il benessere andrà tutelato facendo incetta di vitamine a attenendovi ad una alimentazione appropriata.

SCORPIONE: Non arrendetevi dinanzi ad un ostacolo in quanto, grazie all’ausilio del trigono di Marte, riuscirete a superarlo malgrado la settimana appaia abbastanza impegnativa e densa di accadimenti. Vi arrabbierete causa un sistema malfunzionante oppure con una persona tendente a polemizzare ma in compenso vi caverete un pallino od otterrete un consenso o una bella soddisfazione. Non da escludere, per taluni, delle gatte da pelare riguardo quattrini o questioni personali.

SAGITTARIO: Vi darà una manina a risolvere qualche problemino questo splendido primo quarto di Luna che l’11 settembre si forma nella vostra costellazione malgrado propendiate a star chiusi in un riccio tenendovi dentro ogni magone. Sappiate comunque che presto otterrete una gratificazione, amplierete il raggio d’azione o riceverete una inaspettata chiamata. Contiguità con enti bancari o sanitari. In ambito privato qualche scaramuccia sciuperà il week end.

CAPRICORNO: Fate della diffidenza un baluardo e non permettete vi si denigri dietro le spalle o vi si raccontino costantemente delle palle… C’è infatti chi tenta di farvi passare per cretini ma, poiché non lo siete, salvaguardate la vostra dignità e scoprite cosa si cela dietro una finta verità… Leggeri malesseri accreditabili agli sbalzi di temperatura o al sistema nervoso. Marte aiuta gli audaci: mettete al Lotto numeri ritardati, inventati o regalati… Sabato bislacco e domenica godereccia.

ACQUARIO: La settimana non sarebbe malvagia se non fosse per delle questioni da chiarire, dei conti da far quadrare e qualcheduno avente il potere di farvi arrabbiare! Due persone, oltretutto, ficcheranno il naso nelle vostre faccende private con l’intento di sciupare un’amicizia o un rapporto interpersonale. A ciò si aggiungeranno un viavai di uscite ed entrate, degli sbuffi intermittenti e degli attimi gaudenti alternati a missive sorprendenti. Incomodi intestinali e caos per studenti.

PESCI: Tempo di innovazioni e cambiamenti su vari fronti! Difatti, con Marte sorridente, comincerete ad intravvedere spiragli di chiarore e la soluzione di ciò che faceva ansimare anche se rendesi tassativo rimanere con i piedi poggiati a terra, chiudere annosi capitoli e guardare all’avvenire più fiduciosamente. Rimane ancora una minuta angustia ma pure quella entro fine anno la debellerete! Un fatterello strano o una buffa coincidenza vi metterà sul chi va là.

Di notte, le stelle fanno apparire tutto più bello, persino il buio…