Il Principe Alberto e la Principessa Charléne inaugurano il nuovo rifugio per animali abbandonati di Peille

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, Presidente della Società Protettrice degli Animali (SPA) di Monaco, hanno inaugurato ufficialmente lunedì 16 settembre 2024 il nuovo rifugio dell'Associazione, situato nel comune di Peille.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità monegasche e francesi, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei collaboratori della SPA di Monaco, dei partner del progetto e del sindaco di Peille, Cyril Piazza.

Questo evento segna una tappa fondamentale nell'impegno del Principato a favore degli animali abbandonati e maltrattati, due anni dopo la posa della prima pietra, il 12 settembre 2022, da parte di LL.AA.SS. Il Principe Sovrano e la Principessa Charlene.

Costruito in soli 24 mesi nel cuore di un'area naturale a 700 metri di altitudine, questo rifugio è un vero e proprio paradiso per gli animali in pericolo. Può ospitare fino a 40 cani, di cui 6 in quarantena e circa 50 gatti, di cui 7 in quarantena. Inoltre, nuovi animali domestici e uccelli potranno essere presi in carico anche in modo puntuale.