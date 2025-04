Attivo il bando di gara per gli incontri del Golfo di Genova al Museo di Antropologia preistorica di Monaco

Lo Scudo Blu Francia e lo Scudo Blu Italia lanciano un bando di gara per gli Incontri del Golfo di Genova che si terranno al Museo di Antropologia preistorica di Monaco il 23 e 24 settembre 2025.

Questo evento riunirà esperti, ricercatori e professionisti sulle sfide della conservazione del patrimonio di fronte ai rischi.

Il patrimonio culturale e naturale intorno al Golfo di Genova presenta diversità e vulnerabilità molto simili (rischi costieri, frane, alluvioni, incendi, terremoti, ecc.). Gli “Incontri del Golfo di Genova” riuniranno per la prima volta i professionisti che si occupano della salvaguardia del patrimonio culturale e sono impegnati nella gestione e prevenzione dei rischi al patrimonio affinché condividano le loro esperienze.

Definiamo con “Golfo di Genova” un'area geografica estesa: - Per la Francia: tutta la regione Provenza, Alpi, Costa Azzurra e Corsica - Per l'Italia: Le regioni Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Sardegna - Per Monaco: il Principato Tuttavia, verranno accettati presentazioni di esperienze nazionali che siano utili per il confronto e le riflessioni. Questo offrirà l'opportunità di confrontare i metodi utilizzati nei vari Paesi dell'area. A questo scambio di esperienze, si aggiungeranno le presentazioni di nuovi approcci e tecniche per prevenire e/o gestire i disastri che colpiscono il patrimonio culturale.

Il primo degli “Incontri del Golfo di Genova” si terrà presso il Museo di Antropologia di Monaco (Monte Carlo) il 23 e 24 settembre 2025, sia di persona che in videoconferenza. L'iniziativa è sostenuta dallo Scudo Blu Italia, dalla sezione PACA dello Scudo Blu Francia e dal Museo di Antropologia di Monaco (Monte Carlo). Gli incontri potranno essere riproposti in futuro periodicamente in sedi da definire.

La partecipazione ai primi “Incontri del Golfo di Genova” è gratuita, resterà a carico dei partecipanti le spese di viaggio e di alloggio. Sarà data la possibilità di usufruire di un pranzo a buffet ad un prezzo concordato. Durante questi giorni verrà offerta la possibilità di visitare il museo.Le presentazioni saranno tenute in francese e italiano e tradotte successivamente (in modalità da definire). Solamente i contributi selezionati e pronti per la pubblicazione potranno essere presentati oralmente. Il Musée d'Anthropologie de Monaco pubblicherà gli atti della prima edizione delle “Incontri del Golfo di Genova”. Le presentazioni dureranno 20 minuti (15' + 5' di domande). Il programma sarà stabilito entro fine maggio 2025.