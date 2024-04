Maratona Nizza – Cannes: al via le iscrizioni

La Marathon des Alpes Maritimes Nice-Cannes tornerà il prossimo 3 novembre 2024 con la sedicesima edizione.

Un'occasione da non perdere per gli appassionati della corsa a piedi chiamati ad affrontare uno dei percorsi più belli al mondo, che si corre quasi per il 95% in riva al mare.

È già possibile iscriversi sia alla maratona classica di 42 chilometri, sia per la distanza di 20 km o per affrontare la maratona 2x21 km.

È sufficiente cliccare qui

Un’esperienza unica per chi l’affronta per la prima volta, un’occasione per battere il proprio precedente record per gli “aficionados”.

I numeri della Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

Oltre175 mila iscritti dalla prima edizione nel 2008;

Oltre 70 nazioni rappresentate;

30% di concorrenti internazionali

Record della prova - Millaw Abrha: 2ore 7 minuti e 25 secondi nel 2018;

Obiettivo: superare i 15.000 partecipanti;

Iscritti nel 2023: 14.043 iscritti nel 2023.

Partecipazione femminile: 26 % sul totale degli iscritti alla maratona classica.