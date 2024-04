Cannes: tre nuove impronte delle mani arricchiscono lo “Chemin des Étoiles”

In occasione della settima stagione di Canneseries, Jamel Debbouze, Ramzy Bedia e Kyle MacLachlan hanno partecipato alla cerimonia dell'impronta delle mani che celebra i talenti.



Sotto i flash dei fotografi, i tre attori hanno “lasciato il segno” sulla Croisette.

Si uniscono così alle altre 450 impronte del leggendario “Chemin des Étoiles” di Cannes, insieme con: Sharon Stone, Quentin Tarantino, Spike Lee, Catherine Deneuve, Meryl Streep, Tim Burton, Sylvester Stallone.







Kyle MacLachlan

Kyle MacLachlan è un attore iconico per i suoi ruoli sia nel cinema che in televisione.

Riconosciuto in tutto il mondo per le sue collaborazioni con David Lynch, in particolare per il suo ruolo iconico come agente Dale Cooper nella serie televisiva "Twin Peaks" e quello di Paul Atreides nel film "Dune" (1984).

Ha recitato anche nella famosa serie “Desperate Housewives” e “Sex & The City”.

Per tutta la sua carriera, Kyle MacLachlan è stato premiato a Canneseries con un CANAL+ Icon Award durante la cerimonia di apertura.

È anche il protagonista della nuova serie americana “Fallout”, presentata in prima mondiale al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes sabato 6 aprile 2024.