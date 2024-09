Crociera in Lapponia: quali sono gli itinerari proposti dalla compagnia Hurtigruten

La compagnia di crociere Hurtigruten ripropone alcuni itinerari che fondono delle esperienze tra la terra e il mare, con percorsi meravigliosi tra il Nord della Finlandia e la costa norvegese. Tra le proposte, spicca un viaggio dedicato in particolare agli appassionati di astronomia. Sono tour che si configurano come veri e propri viaggi da sogno, che consentono di immergersi totalmente nella bellezza di questi straordinari luoghi.

Una vacanza full immersion in Lapponia

Sono diverse le destinazioni possibili per chi vuole esplorare le bellezze naturali di questa area del mondo. Molte persone scelgono di vivere una vacanza full immersion in Lapponia; solitamente, a optare per questa opzione sono gli amanti della natura dato che questa regione – come si può intuire anche dai viaggi organizzati in Lapponia proposti nel sito Stograntour.com – offre numerose attività emozionanti e coinvolgenti da svolgere in territori incontaminati.

La Lapponia, infatti, è una terra ricca di meraviglie naturali, con paesaggi innevati, aurore boreali e una fauna selvatica unica. Tuttavia, gli operatori del settore turistico offrono anche altri approcci che includono visite più brevi a questa regione in un contesto più ampio, ed è questo il caso delle crociere nella Scandinavia del Nord.

Alla ricerca dall'aurora boreale

Uno degli itinerari proposti dalla compagnia Hurtigruten è quello alla scoperta dell'aurora boreale, il Land and Sea Tour. Si tratta di un'avventura di quindici giorni che si snoda tra la Finlandia settentrionale e la Norvegia. Si parte dalla Lapponia finlandese, oltre Helsinki, per poi iniziare un viaggio in Coastal Express lungo la costa della Norvegia, fino a Bergen. Il tour prevede anche la realizzazione di un tratto via terra tra Bergen e Oslo o viceversa.

Chi partecipa a questo itinerario può vivere l'esperienza della visita in Lapponia, esplorando foreste innevate, facendo safari e scoprendo la cultura del popolo di questa area. C'è anche la possibilità di ammirare l'aurora boreale, uno spettacolo che sicuramente resta nel cuore. La crociera parte da Kirkenes e, lungo la costa norvegese, si immerge nei fiordi e si ferma in villaggi caratterizzati dall'autenticità. Tra le attività offerte, ci sono le escursioni in motoslitta, le visite a musei storici e i tour delle città di Helsinki, di Bergen e di Oslo.

Lo spettacolo del sole di mezzanotte

Il secondo itinerario proposto, Follow the Midnight Sun, si svolge tra il mese di giugno e quello di luglio, in quindici giorni di avventura. Si inizia con un viaggio in traghetto che va da Stoccolma a Helsinki, per poi proseguire via terra fino al Nord della Finlandia. Il tour continua a bordo del Coastal Express lungo la costa norvegese, nella quale i visitatori possono vivere l'esperienza unica del sole di mezzanotte.

Una notte allo Snowhotel di Kirkeness precede il proseguimento della crociera attraverso i fiordi, con fermate in diversi villaggi e visite agli spettacolari arcipelaghi. I partecipanti possono anche visitare Stoccolma, Bergen ed Helsinki, con esperienze particolari attraverso il Circolo Polare Artico.

Un viaggio tra le meraviglie delle stelle

Il terzo percorso, denominato Follow the Stars, è dedicato a tutti gli appassionati di astronomia. Con partenze tra gennaio e febbraio, in dodici giorni i viaggiatori possono ammirare tutte le meraviglie del cielo artico. La partenza è da Bergen e la crociera, che si svolge lungo la costa norvegese, mette a disposizione lezioni e tour guidati da astronomi, come Tom Kerss e John Mason. Gli ospiti potranno osservare le stelle e i pianeti, accompagnati da racconti su miti e leggende delle costellazioni. Nel viaggio è compresa anche una visita al planetario dell'aurora boreale di Tromso.

Sono dei viaggi che rappresentano un'occasione per ammirare tanti paesaggi, ma anche per immergersi in tradizioni antiche e culture caratteristiche. Tutte le tappe, dalla Lapponia finlandese alla Norvegia, offrono delle esperienze che lasciano il segno.