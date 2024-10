Cernie e Corvine specie protette nel Principato: a Monaco iniziato il censimento

La cernia, pesce emblematico del Mediterraneo, è quasi scomparsa dalle nostre coste, vittima della caccia subacquea. Considerata dagli esperti dell'UICN1 come una specie in pericolo, gode nel Principato, così come la Corvina, di uno status di protezione dal 1993.

Ogni tre anni, dal 2006, la Direzione dell'Ambiente si rivolge al Groupe d'Etude du Mérou (GEM), un'associazione francese attiva da oltre trent'anni che conta un centinaio di membri o corrispondenti sparsi in tutto il mondo, per valutare con tecniche di conteggi specifici la dinamica delle popolazioni di Cernia bruna e di Corb, nonché l'efficacia delle misure di protezione.