Aperte le candidature per progettazione, finanziamento e costruzione del progetto "Brasca"

Il Dipartimento delle Attrezzature, dell'Ambiente e dell'Urbanistica del Governo del Principato informa che è stato indetto un invito a presentare candidature per la progettazione, la costruzione, il finanziamento, l'esercizio e la manutenzione di un sistema di trasporto composto in particolare da un parcheggio nel luogo denominato «La Brasca» nei comuni di Eze e La Turbie e un collegamento espresso sotterraneo tra quest'ultimo e Monaco.

Il complesso comprenderà un parcheggio di circa 3.500 posti, una stazione ferroviaria per i viaggiatori, volumi necessarie per lo stoccaggio e la manutenzione del materiale rotabile nonché un volume dedicato a una zona di distribuzione logistica (stoccaggio, groupage-de-groupage e massificazione delle consegne); un collegamento sotterraneo che permette di collegare il sito di «La Brasca» a Monaco e dotato almeno di una stazione sotterranea passeggeri a Monaco, da creare tra l'isolotto Charles III e la Place d'Armes; attrezzature di infrastruttura e materiale rotabile, preferibilmente automatico,

Resta da definire nel quadro degli studi di progettazione del sistema di trasporto, con una capacità di 2.400 passeggeri all'ora per ogni direzione in un primo tempo. Il sistema non è imperativamente destinato a trasportare merci. Tuttavia, potranno essere proposte delle varianti in questo senso. Oggi è prevista una sola stazione in modo certo all'interno del territorio monegasco, tra l'isolotto Charles III e la Place d'Armes.

Un prolungamento della linea e/o la creazione di altre stazioni all'interno del territorio monegasco potranno essere proposte dai candidati nell'ambito del negoziato. In ogni caso, i candidati dovranno assicurarsi che il materiale scelto e il dimensionamento delle infrastrutture e delle attrezzature permettano un'estensione successiva, sia in Francia che a Monaco.

Infine, sarà prestata particolare attenzione all'inserimento del progetto nell'ambiente e al rispetto del vicinato, dei siti e dei paesaggi nonché alla gestione sostenibile dell'energia e dei rifiuti, sia durante le fasi di realizzazione che in quelle operative.

n questo contesto, l'attuazione del progetto sarà subordinata alla firma preventiva di una convenzione bilaterale tra la Francia e il Principato di Monaco. Le diverse componenti e aspettative relative a questa missione saranno dettagliate in un dossier di consultazione che sarà consegnato, dopo la selezione delle candidature, ai candidati invitati a presentare un'offerta, prima della negoziazione.