Villefranche News, disponibile un nuovo numero del giornale

È uscito il numero 16 di “Villefranche News” edito dall’amministrazione municipale.



Il giornale fornisce una serie di informazioni e di appuntamenti dei prossimi mesi di quest’anno, utili a chi è interessato a conoscere meglio la località che è una delle più turistiche della Costa Azzurra.



“Villefranche news” è inserito in formato pdf al fondo di questo articolo.



Sono molti i temi trattati in questa nuova edizione: i successi del Combat Naval Fleuri e del Trail urbano notturno, il bilancio 2025, il commercio, il calendario degli eventi a Villefranche...



Copie cartacee sono disponibili presso il municipio, l’Ufficio del Turismo, il CCAS, lo spazio France Services e in numerosi negozi.