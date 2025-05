Cannes punta sugli anziani: nasce la Residenza Saint-Louis, un’oasi di autonomia e solidarietà (Foto)

Il sindaco di Cannes David Lisnard ha inaugurato la nuova Residenza Autonomia Saint-Louis, un moderno complesso abitativo destinato a persone anziane con redditi modesti, nel cuore del quartiere Petit Juas.

L’iniziativa rientra nella strategia del Comune per contrastare l’isolamento sociale e promuovere l’autonomia degli over 65, anche attraverso un forte impegno intergenerazionale.



La struttura, frutto di un investimento da 27,3 milioni di euro, offre 96 alloggi accessibili anche a persone con mobilità ridotta, di cui 14 riservati a membri delle forze dell’ordine, 1 appartamento per l'accoglienza delle famiglie in visita e ampi spazi comuni per attività e animazione.

A questi si aggiunge un parcheggio interrato da 150 posti, utile non solo ai residenti e al personale ma anche ai cittadini del quartiere.



«Con questo edificio spazioso, verde e vicino ai servizi del centro, garantiamo dignità, qualità della vita e rafforziamo i legami tra generazioni», ha dichiarato Lisnard. La nuova residenza si integra infatti con la scuola Eugène Vial e l’asilo nido Les P’tits Mousses, situati a pochi metri, per promuovere attività condivise tra bambini e anziani.



Il progetto ha sostituito due vecchie strutture, “Les Alizés” e “Le Soleil Couchant”, ormai inadatte.

Il risultato è un aumento di 7 unità abitative e appartamenti più grandi, ciascuno con balcone, cucina e bagno indipendente. Il complesso è dotato anche di tetto verde e pannelli solari, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del programma Green Deal del Dipartimento delle Alpi Marittime.