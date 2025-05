In esclusiva, le ricette floreali dello chef ortocentrico Claudio Di Dio presentate a Bellano (LC) durante la manifestazione 'Fiori in cucina'

Durante l’edizione di quest’anno della manifestazione Fiori in cucina , svoltasi a Bellano, il pubblico ha potuto assistere a uno straordinario show cooking firmato dallo chef ortocentrico Claudio Di Dio, che ha proposto in esclusiva alcune ricette originali e ricche di creatività.

A condurre l’evento è stato il giornalista Claudio Porchia, direttore del Festival della Cucina con i Fiori, che ha guidato il pubblico alla scoperta del mondo affascinante e profumato della cucina floreale. L'esibizione culinaria dello chef ha conquistato i presenti, raccogliendo applausi e grande entusiasmo.

Le ricette presentate, pensate per valorizzare i fiori eduli con un tocco raffinato e colorato, sono semplici da realizzare anche a casa: piatti accessibili ma dall’effetto sorprendente, ideali per chi desidera sperimentare nuovi sapori e portare a tavola un po’ di colore e fantasia.

Per la preparazione delle sue creazioni, lo chef Di Dio ha utilizzato fiori edibili disidratati forniti dall’azienda veneta Metti un fiore di Mira (VE), una realtà specializzata nella produzione di fiori commestibili di alta qualità, perfetti per dare un tocco di eleganza e profumo ai piatti.

Ecco le ricette presentate.

Mayonesi ai fiori eduli colorate 100% vegetali

Ingredienti: 100 gr di bevanda di soia NON ZUCCHERATA e fredda; 200 gr di olio di girasole deodorato sale a piacere; Succo di 2 limoni. Colorante naturali come la curcuma se la volete personalizzare; Fiori eduli disidratati o freschi se la volete aromatizzare (es Nasturzio o Begonia). Attenzione, se usate la Begonia, non mettete il succo di limone

Procedimento: In un contenitore alto e stretto versate la bevanda vegetale, aggiungete il sale, il succo di limone il colorante ed i fiori e frullate, aiutandovi con un mini pimer, fino a che tutti gli elementi sono amalgamati. Poi aggiungete il succo di limone (no se usate la Begonia) e continuando a frullare con un movimento verticale, l'olio di girasole a filo. Piano piano il composto si solidifica e la vostra maionese sarà pronta. Coprite la maionese con pellicola a contatto in modo che non si ossidi e lasciate riposare in frigorifero per 1 ora.

Potete anche versare la maionese in una sac a poche per creare dei punzoni decorativi

Hummus di Cannellini ai tre fiori

Ingredienti: 250g di cannellini (cotti) 50g di ceci (cotti); 3C di fiori eduli misti disidratati o di un solo tipo; scorza di 1 limone; succo di mezzo limone; sale e pepe a piacere; 1c di salsa Tahina; 1C di olio evo; Acqua dei legumi al bisogno

Procedimento: Sgocciolare i legumi e metterli in un mixer, abbastanza potente, unendo tutti gli ingredienti in descrizione e aggiungendo i fiori eduli. Frullare alla massima potenza fino ad ottenere una crema liscia e setosa. In caso la massa risultasse troppo asciutta, aggiungere il liquido di cottura (o di governo in caso di legumi in scatola) e continuare a frullare. Aggiustare di pepe e sale a piacimento.

Tenere in frigorifero per una mezz'oretta, facendo riposare l'hummus. Tirare fuori dal frigorifero 10 minuti prima del suo utilizzo.

Hummus di Barbabietola, ceci e fiori misti

Ingredienti: 300 g di Ceci cotti; 3C di fiori eduli misti o di un solo tipo; 150g di barbabietola cotta; scorza di 1 limone; succo di mezzo limone; sale e pepe a piacere; 1c di salsa Tahina; 1C di olio evo; acqua dei legumi al bisogno.

Procedimento: Sgocciolare i legumi e metterli in un mixer, abbastanza potente, unendo tutti gli ingredienti in descrizione e aggiungendo i fiori eduli. Frullare alla massima potenza fino ad ottenere una crema liscia e setosa. In caso la massa risultasse troppo asciutta, aggiungere il liquido di cottura (o di governo in caso di legumi in scatola) e continuare a frullare. Aggiustare di pepe e sale a piacimento.

Tenere in frigorifero per una mezz'oretta, facendo riposare l'hummus. Tirare fuori dal frigorifero 10 minuti prima del suo utilizzo.

Burger quadrati di quinoa con fiori e spinaci

Ricetta per 4 p P. one

Ingredienti: 150g di Quinoa; 250g di spinaci (o altra verdura verde a piacimento); 250g di acqua di fiori eduli (per la quinoa); 3g di sale grosso; 1C di olio evo; 1 spicchio di aglio 4C di disidratati; qualche petalo di fiore fresco come decorazione; sale, pepe a piacere; eventuale farina di ceci (se l'impasto è troppo liquido).

Procedimento: per prima cosa pesate 270g di acqua (20g circa di acqua evaporerà) e mettetela in una casseruola e portate a bollore. Quando l'acqua si sarà fermata (non ci sono più bolle) dopo circa 3 minuti, aggiungete i fiori eduli e coprite con un coperchio. Lasciate in infusione per circa 5 minuti (l'acqua si colorerà) e poi filtrateli ma non li buttate, ci serviranno dopo. Aggiungete il sale grosso e versate la quinoa direttamente nella casseruola (tenente conto dell'altezza dei bordi perché la quinoa crescerà di volume). Portate a bollore e fate bollire per circa 7 minuti; controllate che l'acqua venga assorbita. Quando vedete che l'acqua è quasi del tutto assorbita ma è ancora presente, spegnete il fuoco, coprite con il coperchio e lasciate riposare per 10 minuti. Con delicatezza trasferite la quinoa in una teglia dai bordi alti e lasciate raffreddare completamente prima di sgranarla. Nel frattempo prendete una padella con qualche goccia di olio evo e lo spicchio d'aglio e quando è calda saltate gli spinaci (freschi oppure surgelati, ma scongelati), aggiustate di sale e pepe. Quando è tutto pronto mettete in un mixer la quinoa, gli spinaci, i fiori eduli che avete utilizzato per l'infusione, olio evo e frullate fino ad ottenere un impasto lavorabile per comporre dei burger (quadrati o tondi o delle polpette). Preparate i burger utilizzando la carta da forno sotto la massa (sarà più facile spostarli in padella). Se la massa risulta troppo liquida potete aggiungere un po’ di farina di ceci per compattare. Scaldate una padella antiaderente con un filo di olio evo e poneteci sopra, a padella ben calda, il burger con la carta da forno. Cuocete fino a che vedete che sotto si è compattato e ha fatto una crosticina. Girate il burger aiutandovi con la carta da forno e cuocete l'altro lato. Impiattate ultimando il burger con degli spuntoni di maionese vegetale e fiori eduli freschi. Se volete potete affiancare altre verdure.

Praline di frutta secca alla Violetta

Ricetta per 4 persone

Ingredienti: 200g di frutta secca mista 100g di frutta disidratata (albicocca, datteri, fichi etc.); 8 quadratini di cioccolato fondente; Violette disidratate.

Procedimento: In un mixer abbastanza potente, ponete tutti gli ingredienti frullate fino a che l'impasto non sarà amalgamato, di una consistenza fine ed appiccicosa. Mettete l'impasto in una ciotola e formate delle palline della grandezza di una pralina (tipo Rocher). Una volta formate, prendete le violette disidratate e ponetele in un piatto. Ora passate le palline nei fiori e fateli attaccare alla superficie. Se non dovessero attaccarsi, inumidite le palline con acqua o bevanda vegetale e ripassatele nelle violette.