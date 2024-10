Ecco le quote di Serie A e delle italiane in Champions

Tutti gli occhi sono puntati sulle scommesse sportive calcio di Serie A e Champions League, ormai stiamo entrando nella fase calda della stagione calcistica, dove le dinamiche di campionato si stanno stabilizzando. L’Inter sta dominando in classifica e la Juventus si sta prendendo la scena anche in Europa, ma questo è solo l’antipasto, perché le quote e le statistiche raccontano molto di più rispetto a quello che le immagini ci fanno percepire in campo.

Le quote delle italiane in Champions

Il 2023 è stato un anno fondamentale per l’Inter, perché nella sua sesta finale di Champions da sfavorita contro il City di Guardiola ha davvero sfiorato il quarto titolo, partendo da sfavorita. Nel 2024 è seguita la vittoria dello scudetto e oggi il Biscione si presenta come l’italiana favorita in Champions, con la vittoria della coppa dalle grandi orecchie quotata a 17, valore che oggi è sceso e che era partito da 26 solo un mese fa.

Anche la Juventus sta entrando sempre di più nelle grazie statistiche dei bookmaker, perché la Vecchia Signora oggi è quotata vincente a 34, ma a inizio stagione partiva da 41. Le prime due gare sicuramente hanno convinto, adesso è il momento che i Bianconeri trentino di aggrapparsi al treno playoff che conduce direttamente agli ottavi: la top 8 della classifica.

Attenzione alla Dea di Gasperini, che l’anno scorso ha fatto il colpaccio in Europa League e quest’anno si presenta da outsider per la vittoria della Champions quotata a 51. Le prime prestazioni sono state buone: il tempo ci dirà dove possono arrivare i Bergamaschi.

Napoli, Inter e Juve: la più probabile tris per la Serie A

Le quote serie a del palinsesto Antepost 2024/2025 rispecchiano perfettamente la classifica di questa prima parte di campionato, con la tris Napoli, Inter e Juventus al top tutte pronte a darsi battaglia.

I Nerazzurri hanno floppato il derby, ma rappresentano il team statisticamente più solido per arrivare in testa a fine campionato, tutto dipenderà anche dagli esiti in Champions, problema che non si pone per il Napoli.

Gli Azzurri di Conte hanno visto abbassarsi la quota Antepost da 8.5 a 4.5 oggi, grazie ai 6 risultati utili consecutivi che hanno lanciato il Napoli in vetta alla classifica, ma i bookmaker sono prudenti e inseriscono nella top 3 anche la Vecchia Signora.

La Juventus ha messo a segno statistiche da urlo, non solo facendo il botto in Champions, ma anche dominando in Serie A senza dare nell’occhio, perché nei primi 6 match di campionato è stata l'unica squadra a non aver subito neanche un gol in tutta Europa, inoltre, ha chiuso le prime sette giornate senza aver subito sconfitte: unica in campionato.

La quota della Juventus vincente Serie A è fissata a 6, bisognerà vedere chi la spunterà per la classifica marcatori. Mentre Lautaro Martinez tenta di diventare il protagonista del gol, Retegui e Thuram viaggiano a una media di una rete per match e Vlahovic ha il fiato sul collo del tandem Azzurro Lukaku - Kvara: una Serie A che si preannuncia ancora più esplosiva della precedente.