F1. A Shanghai domina la McLaren, Cina indigesta per Leclerc: il monegasco è quinto

Il weekend della Cina conferma quanto la McLaren sia una macchina fortissima, in questo momento irraggiungibile per chiunque. Mercedes è in forma, e Ferrari comincia a dare buoni segnali: ma per lottare per i mondiali è ancora, decisamente, troppo poco.



Lewis Hamilton, là dove Michael Schumacher vinse la sua ultima gara in rosso nel 2006, conquista nella Sprint la prima pole e prima vittoria in Ferrari, che mai aveva conquistato (e nemmeno l'inglese) una gara Sprint. Ma già dalle qualifiche si è visto, con la terza fila tutta rossa, quanto il Cavallino sia ancora indietro sul giro secco rispetto ai suoi rivali.



Charles Leclerc porta a casa un quinto posto nella Sprint e un quinto posto in gara, dopo un avvio con un contatto con Hamilton che gli ha rotto la bandella sinistra dell'ala anteriore, senza pregiudicare anzi forse migliorando la performance, e dopo essere stato a un passo dal podio ma senza riuscire a insidiare la Mercedes di Russell e subendo nel finale anche l'attacco della Red Bull di Verstappen che nel lungo stint con la gomma dura ha fatto meglio della rossa, che aveva tentato (unica dei top team) con Hamilton la seconda sosta con gomma dura nuova, vedendo i tempi ottimi di alcuni piloti nelle retrovie. Ma se l'inglese non è riuscito ad andare a riprendere Verstappen, il monegasco non ha potuto resistere agli attacchi dell'olandese.



Un weekend complicato in una pista a lui indigesta per Leclerc, ma a vedere la facilità con cui la McLaren ha portato a casa la doppietta (primo Piastri davanti a Norris) e un Russell meraviglioso a conquistare la prima fila in qualifica e a tenere senza troppi patemi il gradino più basso del podio, lascia ancora tanti interrogativi da risolvere in casa Ferrari. La vittoria nella Sprint non può bastare come consolazione se l'obiettivo dichiarato è quello dei due titoli iridati.