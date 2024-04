Continua l'impegno della Federazione Monegasca di Atletica verso la piena sostenibilità

Nel giugno 2023, la Federazione Monegasca di Atletica (FMA) ha preso una nuova svolta verso la sostenibilità seguendo le raccomandazioni della Missione per la Transizione Energetica Monegasca (MTE).

Nell'ambito dei suoi eventi di punta, tra cui il Meeting Herculis EBS, membro della Wanda Diamond League, la FMA ha condotto una valutazione approfondita della sua impronta di emissione di carbonio nell'edizione 2023, tenutasi lo scorso 21 luglio.

Con il sostegno della società monegasca Gienov, la relazione finale è stata redatta nel marzo 2024. Questo rapporto mette in luce diversi punti cruciali che orienteranno le prossime azioni della FMA. Tra questi, emerge che l'88,5% delle emissioni è attribuibile ai trasporti degli spettatori e dagli atleti, 9,4% ai materiali e solo 0,3% ai rifiuti.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, sono già state attuate misure per ridurre l'uso della plastica monouso, con quasi 27 kg di plastica evitati grazie alla creazione di fontane d'acqua per gli atleti.

La valutazione segna l'inizio di una serie di iniziative da parte della FMA, che si concentra ora sul miglioramento degli spostamenti del pubblico, in particolare.

Altre iniziative sono già in corso, come il proseguimento della certificazione ISO 20121. Queste iniziative fanno parte delle raccomandazioni generali di Wanda Diamond League, World Athletics e European Athletics, che sostengono e consigliano questi sforzi di sostenibilità.

La FMA e il Meeting Herculis EBS ribadiscono la loro impegno per la sostenibilità, pur continuando a promuovere l'eccellenza sportiva sulla scena internazionale.