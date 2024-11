È iniziata la “tregua invernale”: vietati gli sfratti e la sospensione dell’erogazione del gas o dell’energia elettrica

La pausa invernale è il periodo durante il quale vengono sospese le procedure di sfratto dell'inquilino da parte del proprietario.

È fissata dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025. Tuttavia, in alcune situazioni la pausa invernale non si applica:

Persone che beneficiano di un ricollocamento corrispondente ai loro bisogni familiari;

Residenti in alloggi ubicati in un edificio interessato da un provvedimento di sicurezza;

Occupanti abusivi di un'abitazione, sia essa primaria o secondaria;

Abusivi che occupano un garage o un terreno. In questo caso, il giudice che ordina l'espulsione può decidere di eliminare la pausa invernale o di ridurne la durata;

I coniugi la cui espulsione dalla casa coniugale è stata disposta dal giudice della famiglia nell'ambito della decisione di non conciliazione nel procedimento di divorzio;

Coniugi, partner PACS o partner violenti nei confronti del/della convivente o di un figlio la cui espulsione dalla casa familiare è stato disposto dal giudice di un’ordinanza di protezione.