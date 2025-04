Riscaldamento e raffreddamento nei condomini: arriva l’obbligo di rilevazione del consumo individuale

Nel nome del risparmio energetico e della giustizia tra vicini, si avvicina un cambiamento importante per chi vive in Francia in un condominio: dal 1° gennaio 2027 tutti gli impianti di riscaldamento e raffreddamento centralizzati dovranno consentire la lettura a distanza dei consumi individuali.



Un decreto pubblicato l’8 giugno 2023 lo rende ufficiale, ma la transizione è già cominciata. Vediamo cosa cambia, chi è coinvolto e quali sono i passi da seguire.



L’obiettivo: pagare solo quello che si consuma

Se l'edificio ha un impianto centralizzato di riscaldamento o raffreddamento, la legge richiede che ogni unità abitativa (appartamento, ufficio, negozio) abbia un sistema per misurare quanto calore o freddo consuma.

Questo serve a ripartire le spese in modo equo, incentivare l’efficienza e evitare sprechi energetici.



Chi è obbligato?

In linea generale, tutti i condomini con impianti centralizzati sono tenuti ad adeguarsi. L’obbligo riguarda:





Edifici residenziali

Edifici a uso misto (es. abitazioni e uffici)

Ogni appartamento dovrà essere dotato di contatori o ripartitori che registrino il consumo effettivo di energia.

Ci sono eccezioni?

Sì. L’obbligo non si applica:A residenze collettive (come case di riposo o studentati)

Se i consumi sono molto bassi (es. sotto gli 80 kWh/m² l’anno per il riscaldamento)

In caso di impossibilità tecniche (impianti troppo vecchi o complessi da modificare)

Quando i costi di installazione superano sensibilmente i benefici attesi



Come funziona, in pratica?

Adeguarsi all’obbligo richiede alcuni passaggi chiave, gestiti dall’amministratore di condominio:



1. Verifica dei requisiti

L’amministratore valuta:

La fattibilità tecnica ed economica dell’installazione

I consumi medi degli ultimi 3 anni per capire se l’obbligo si applica

2. Assemblea condominiale

Se l’obbligo è confermato, si convoca un’assemblea per:

Votare l’installazione dei dispositivi di misurazione

Scegliere il fornitore sulla base di preventivi