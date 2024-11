La città si tinge di rosso e bianco per la festa nazionale: 600 bandiere abbelliranno il Paese

Anche quest'anno il Comune di Monaco ha a cuore che i colori monegaschi si estendano in tutti i quartieri del Principato. Così, nel quadro dei preparativi per la Festa Nazionale, le squadre del Polo Manifestazioni dei Servizi Tecnici Comunali sono al lavoro da lunedì scorso 4 novembre affinché siano installate bandiere, padiglioni e bandiere che vestono il Principato di rosso e bianco in vista del 19 novembre.

Per portare a termine il lavoro, due squadre si alternano giorno e notte. Una di giorno è responsabile della posa manuale o con una scala e una squadra di notte dell'installazione del rivestimento che richiede l'uso di una navicella.