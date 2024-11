Cannes, rinviati gli interventi sulla Croisette: troppo cari!

Nel 2017, il Comune di Cannes ha intrapreso un ambizioso programma di abbellimento e riqualificazione della Croisette.



Dopo l'ampliamento delle spiagge, la soppressione di quelle private a favore di una spiaggia pubblica più ampia, l'armonizzazione degli stabilimenti balneari e la ristrutturazione di tutte le reti interrate, resta da realizzare l'opera completa di riqualificazione della superficie della Croisette, dalle basi degli edifici al muretto lato mare, per abbellirlo, renderlo più accessibile, metterlo meglio in sicurezza, migliorare l'illuminazione e rinforzare la vegetazione.



Però l’obiettivo numero uno resta quello di continuare a ridurre il debito comunale e rispettare la sobrietà fiscale.





Per rispettare i vincoli finanziari posti dallo Stato e per rispettare l'opera di riduzione del debito comunale, il Comune di Cannes ha deciso di rinviare l'avvio dei lavori di superficie della Croisette all'autunno del 2026.



Gli interventi erano inizialmente previsti da novembre 2024 a fine 2025: la decisione del rinvio si spiega con gli ultimi provvedimenti del governo, contenuti nella finanziaria 2025, che gravano pesantemente sulle finanze comunali e dai costi dell’intervento che risultano superiori a quelli previsti dal bando.



Gli investimenti 2025 saranno quindi ricalibrati e indirizzati verso altre opere, meno costose e diffuse su tutta la città tra cui, per quanto riguarda il settore Est, la ristrutturazione di Place Lamy.



I lavori di ammodernamento e abbellimento della superficie del Boulevard saranno effettivi dall'autunno 2026.



A questo proposito il Comune di Cannes riaprirà una nuova procedura di gara confidando che il rinvio dell’esecuzione dei lavori e l’avvio di nuove procedure di gara possa consentire di affidare i lavori a costi più ragionevoli.