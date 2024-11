Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Musica

Carte blanche jeunes talents - Conservatoire de musique et d’art dramatique - 1, Rue Claude Debussy

16 novembre 2024 ore 16,30



Mostre

Dans Les Bois - Pauline Kalioujny – Fino al 31 Dicembre - Médiathèque Albert Camus - 19 Boulevard Gustave Chancel, 06600 Antibes



Teatro e Cinema

ANTHÉA - ANTIPOLIS THÉÂTRE D’ANTIBES - 260 Avenue Jules Grec, 06600 Antibes

15 e 16 Novembre - Le Petit Chose

15 Novembre - Raúl Paz

19 Novembre - Philippe Lellouche Stand Alone

20, 21 e 23 Novembre – Antichambre



THÉÂTRE LE TRIBUNAL - 5 Place Amiral Barnaud

14, 15 e 16 Novembre - Late Show À L’américaine



ANTIBÉA - 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes

15, 16 e 17 Novembre - Après La Fin



Saloni

Salon Du Livre Jeunesse : 6e Édition -16 e 17 Novembre - Antipolis - Palais Des Congrès, Juan-Les-Pins - 60 Chemin des Sables



Visite guidate

Visite Guidée Du Vieil Antibes - 21 e 26 Novembre – Ore 10



ASPREMONT

Bébé bouge

Fino al 20 Novembre 2024

Médiathèque



AURON

Bourse aux skis et VTT d’Auron

Du samedi 16 au dimanche 17 novembre 2024 de 16h à 19h30.

Samedi 16/11 de 16h à 19h30

Dimanche 17/11 de 10h à 12h30.

Espace Rovery



BEAUSOLEIL

Shutter island

Giovedì 14 novembre da 20:00 a 23:00

Ciné-club de Beausoleil Théâtre Michel Daner

Place de la Libération



BREIL SUR ROYA

“L'oiseau et l'enfant samouraï” (L'uccello e il bambino samurai)

Sabato 16 novembre da 16:00 a 18:00

A Ca d'breï

Place Brancion



laboratorio creativo kintsugi

Mercoledì 20 novembre da 14:00 a 17:00

1 rue Pasteur



Novembre, mois du doc : le Japon

15 novembre > 29 novembre

Bibliothèque 1bis rue Pasteur



CAGNES SUR MER

Vendredi 15 Novembre à 20h30

Festival OFF

SOLISTES ET ENSEMBLE VOCAL FEMININ ARMENIEN

EGLISE NOTRE DAME DE LA MER



Dimanche 17 Novembre à 15H30

Festival OFF

ENSEMBLE VOCAL VOXABULAIRE

EGLISE NOTRE DAME DE LA MER



Fête de la Châtaigne

Dimanche 17 novembre 2024 de 10h à 18h.

Centre Ville de Cagnes-sur-Mer



Vendredi 22 novembre à 20h45

Festival IN

Chœur Philharmonique de Nice, Coro Filharmonia de San Remo, Ensemble Vocal Syrinx

Eglise de la Sainte-Famille



Dimanche 24 Novembre à 15H30

Festival OFF

CHOEUR REGIONAL VOCAL COTE D’AZUR

EGLISE NOTRE DAME DE LA MER



Vendredi 29 Novembre à 20H45

Festival OFF

Œuvres musicales religieuses du Nord de l’Europe

EGLISE NOTRE DAME DE LA MER



Dimanche 1 Décembre à 15H30

Festival OFF

CHOEUR D’ENFANTS DU CONSERVATOIRE DE CANNES

EGLISE ST PIERRE DU HAUT-DE-CAGNES

Les jeunes voix de Cannes / Chants de Noël

Cagnes-sur-Mer



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

Concert, Arlucs Symphonique - Les Chemins qui montent

jeudi 14 novembre 2024

Horaire(s) :

19h15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Excursion, Visite du quartier Montfleury

jeudi 14 novembre 2024

Horaire(s) :

14h

23 boulevard Montfleury, Cannes (devant la résidence Le Gallia)



Visite guidée - Autour de l'exposition "Le temps du renouveau"

vendredi 15 novembre 2024

Horaire(s) :

15h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Concert, La Scène d'Ici - Punk Rock

vendredi 15 novembre 2024

Horaire(s) :

Ouverture des portes 20h30

Début du concert 21h

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Danse - People What People ?

Compagnie Vilcanota

vendredi 15 novembre 2024

Horaire(s) :

19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Les Rencontres de Cannes 2024

Du vendredi 15 novembre 2024

au mardi 10 décembre 2024

dans divers lieux de Cannes



Conférence, Les Rencontres littéraires

Du vendredi 15 novembre 2024

au samedi 16 novembre 2024

Médiathèque Noailles



Concert, Trio Audibert - Fonteneau - Cassac

samedi 16 novembre 2024

Horaire(s) :

19h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Concert, Jo Kaiat

samedi 16 novembre 2024

Horaire(s) :

17h

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre

Le Suquet



Concert - Arlucs Symphonique - Les Chemins qui montent

dimanche 17 novembre 2024

Horaire(s) :

11h

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Vide grenier du Suquet

dimanche 17 novembre 2024

Horaire(s) :

De 8h à 18h

ruelles du quartier du Suquet (rues du Pré, Saint Dizier, Coste Corail et Perrissol)



Spectacle, Le huitième ciel

De Jean-Philippe Daguerre

dimanche 17 novembre 2024

Horaire(s) :

18h00

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette



Concert, Ma musique du monde

François Arnaud en quintet

dimanche 17 novembre 2024

Horaire(s) :

15h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Conférence - Novembre 1954, le début de la guerre d'Algérie

lundi 18 novembre 2024

Horaire(s) :

15h

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



Concert - Carte Blanche - Trios de Brahms

mardi 19 novembre 2024

Horaire(s) :

19h15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Journée de sensibilisation aux risques majeurs

mercredi 20 novembre 2024

Horaire(s) :

De 9h à 12h

Marché Gambetta

Place Gambetta



Exposition - Éric Puybaret - Le monde juste à côté

Fino a sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

Mardi, mercredi, jeudi et samedi : de 10h à 18h

Vendredi : de 10h à 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CARROS

Le sourire de Darwin, Théâtre

Jeudi 14 novembre 2024

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Charlie Siem – Festival C’est pas classique, Concert

Vendredi 15 novembre 2024 à 20h.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



GORBIO

Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre

Château des Lascaris

16 Rue du Château



ISOLA 2000

Isola 2000 lance sa saison de ski 2024 à Cap 3000

Du samedi 16 au dimanche 17 novembre 2024.

Isola 2000



LE BROC

Donovan Haessy, Spectacle

Vendredi 15 novembre 2024 à 20h30.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Tangos y otras cosas

Samedi 16 novembre 2024

Ouverture tous les jours de 20h30 à 22h30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Gratiferia

Sabato 16 novembre da 10:00 a 18:00

Mercatino dell'usato

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Stagione artistica del Casinò Barriere 2024 - 2025: Cena concerto: Elvis Cult

Sabato 16 novembre da 20:00 a 21:30

Casino Barriere Menton

2 avenue Félix Faure



Exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



Visite guidée de l'exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Aperto il lunedì e il sabato

Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



MONACO

Exposition - "7e Forum des artistes de Monaco"

Fino a giovedì 14 novembre 2024, dalle 13h alle 19h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exhibition - "Monaco Comic-Con"

Da giovedì 14 a domenica 17 novembre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Théâtre - "Le Jeu de l’Amour et du Hasard"

Da giovedì 14 a domenica 17 novembre 2024

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Spectacle - "SMAKELIJK! Comedy Club"

Da venerdì 15 a sabato 16 novembre 2024, dalle 19h alle 21h

The Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace



Opera - "Tosca"

Venerdì 15 novembre 2024, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Charity - "No Finish Line"

Da sabato 16 a domenica 24 novembre 2024

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Sport - "French Dance Cup"

Sabato 16 novembre 2024

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Lecture - "Boris Cyrulnik"

Sabato 16 novembre 2024, alle 14.30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Opera - "Viva Puccini!"

Domenica 17 novembre 2024, alle 17h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Fête Nationale - "Spectacle de drônes"

Lunedì 18 novembre 2024, alle 20h

Port Hercule de Monaco



Traditions - "Monegasque National Day"

Martedì 19 novembre 2024, alle 9h

Marché de La Condamine

15, place d' Armes



Opera - "La bohème"

Martedì 19 novembre 2024, alle 19h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Théâtre - "Un drôle de Noël"

Mercoledì 20 novembre 2024

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concert - "Rainier III Academy Concert - Jazz & Modern Music"

Mercoledì 20 novembre 2024, alle 20.30

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Exhibition - "Abstraction Marine"

Fino a domenica 17 novembre 2024, dalle 14h alle 19h

Comité National Monégasque A.I.A.P - U.N.E.S.C.O.

10 Quai Antoine 1er



Exhibition - "EVER Monaco 2024"

Fino a giovedì 14 novembre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Event - "Monaco Funfair"

Fino a martedì 19 novembre 2024

Port Hercule de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

La Porte à côté - Théâtre

Giovedì 14 novembre 2024 à 19h.

Giovedì 21 novembre 2024 à 19h.

Giovedì 28 novembre 2024 à 19h.

Giovedì 5 dicembre 2024 à 19h.

Giovedì 12 dicembre 2024 à 19h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Yann Guillarme, One man Show / One woman show

Giovedì 14 novembre 2024 à 21h.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Stand-Up Opéra, Rassemblement

Giovedì 14 novembre 2024 à 20h.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Intelligence artificielle et Intelligence naturelle : science et sagesse

Giovedì 14 novembre 2024 à 18h.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Slimane – Cupidon Tour, Spectacle

Giovedì 14 novembre 2024 à 20h.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Le Bar de la Marine - Théâtre

Giovedì 14 novembre 2024 à 20h.

Venerdì 15 novembre 2024 à 21h.

Sabato 16 novembre 2024 à 21h.

Domenica 17 novembre 2024 à 17h.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Mado fait son cabaret, One man Show / One woman show

Venerdì 15 novembre 2024 à 21h.

Giovedì 19 dicembre 2024 à 21h.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Jérémy Griffaud, The Garden – Festival OVNI - Exposition

Dal 15 novembre 2024 al 31 gennaio 2025

Grotte du Lazaret

33 bis Boulevard Franck Pilatte



Danse Marathon

Venerdì 15 novembre 2024 à 19h30.

Salle Jean Vigo

Espace Magnan

31, rue Louis de Coppet



Tête-à-Tête avec… Molière – L’illustre inconnu - Théâtre

Vendredi 15 novembre 2024 à 20h30.

Samedi 16 novembre 2024 à 17h30.

Dimanche 17 novembre 2024 à 16h.

Vendredi 22 novembre 2024 à 20h30.

Samedi 23 novembre 2024 à 17h30.

Dimanche 24 novembre 2024 à 16h.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Vie-Ves ! Sauvage – Festival OVNI

Exposition

Dal 15 novembre al 1° dicembre 2024

La Station

89, Route de Turin



Nathalie Magnan, Lesborama – Festival OVNI

Dal 15 novembre al 01 dicembre 2024

Librairie Vigna

2 rue Delille



Le Minotaure - Théâtre

Venerdì 15 novembre 2024 à 20h.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Le Canne Jeune Ballet

Venerdì 15 novembre 2024 à 18h30.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Joyful Gospel – Festival C’est pas classique - Concert

Venerdì 15 novembre 2024 à 20h30.

Espace Laure Ecard

50, boulevard Saint-Roch



Damien Faure, Pyramiden – Festival OVNI

Exposition

Dal 15 novembre al 13 dicembre 2024

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, Route de Turin



Jérémy Nadeau – Beaucoup Trop - One man Show / One woman show

Venerdì 15 novembre 2024 à 20h30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Festival Artifice numérique #07 – Intelligence !

Exposition

Dal 15 al 30 novembre 2024

Le Hublot

89, route de Turin



Mobile Homme – Chouette Productions - Théâtre

Venerdì 15 novembre 2024 à 20h30.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



L’ombre, le reflet, l’écho

Exposition

Dal 15 novembre 2024 al 07 aprile 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Paysage(s) Fleuve, Aglaé Bory – Festival OVNI

Exposition

Dal 15 novembre al 01 décembre 2024

3 place Charles Félix



La symphonie des faux-culs - Théâtre

Vendredi 15 novembre 2024 à 21h.

Vendredi 22 novembre 2024 à 21h.

Vendredi 29 novembre 2024 à 21h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Luminiscence

Je crois que dehors c’est le printemps, Théâtre

Fino a venerdì 15 novembre 2024.

Jeudi 14 novembre - 20h

Vendredi 15 novembre - 20h

Salle des Franciscains

6, place Saint-François



HyperMnémosine – Festival OVNI

Exposition

Dal 15 novembre al 01 décembre 2024

Le 109

89, route de Turin



Conférence du CRWRD/ Anton Bruckner (1824-1896) ou le Ménestrel de Dieu

Sabato 16 novembre 2024 à 15h.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



D’Anduebis à Fenestris, 900 ans d’histoire de Saint-Martin-Vésubie - Conférence /

Sabato 16 novembre 2024 à 14h30.

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 Boulevard Carnot



Finale du concours international de chant lyrique French Riviera Masters - Concert

Sabato 16 novembre 2024 à 20h.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Noël des Bêtes Abandonnées

Da sabato 16 a domenica 17 novembre 2024.

Acropolis Expositions

Parvis de l'Europe



Bandoleras – Kaena Colora - Concert

Da sabato 16 a domenica 17 novembre 2024.

16/11 - 20h30

17/11 - 15h00.

Avec : Chant: Laura SCIBETTA

Guitare: Quino MALLEN

Flûte: Enrique MATA

Percussions: Dito MALLEN percussion

Danse: Sarah MOHA et German el Conguito

Choeurs et Palmas: Natalia DELATTRE

Percussion et choeurs: DENAÏSE

Production : Kaena Colora.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Ensemble Paname – Le meilleur d’Adèle – Festival C’est pas classique - Concert

Sabato 16 novembre 2024

Ouverture tous les jours de 15h à 16h et de 18h30 à 19h30.

Palais des Rois Sardes

10 Rue de la Préfecture



Stephan Eicher - concerto

Sabatoi 16 novembre 2024 à 20h.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Cours de Yoga au château de Crémat

Sabato 16 novembre 2024 de 9h à 10h.

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



Ocean Fest - Concert

Sabato 16 novembre 2024 à 18h.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



L’Impromptu de Versailles - Théâtre

Sabato 16 novembre 2024 à 20h.

Sabato 23 novembre 2024 à 19h45.

Venerdì 29 novembre 2024 à 19h45.

Sabato 7 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 13 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 20 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 17 janvier 2025 à 19h45.

Sabato 25 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 31 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 21 février 2025 à 19h45.

Venerdì 14 mars 2025 à 19h45.

Sabato 29 mars 2025 à 19h45.

Venerdì 4 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 18 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 16 mai 2025 à 19h45.

Venerdì 6 juin 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Ensemble Paname – Le meilleur d’Ed Sheeran – Festival C’est pas classique

Domenica 17 novembre 2024

Ouverture tous les jours de 15h à 16h et de 18h30 à 19h30.

Palais des Rois Sardes

10 rue de la Préfecture



Gameplay, interface entre Jeu Vidéo et Art – Festival OVNI

Domenica 17 novembre 2024 à 11h.

Chapelle - Centre Culturel La Providence

8 bis Rue Saint Augustin



Concert Famille/ La Magie des Musiques de Films

Domenica 17 novembre 2024 à 15h.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Musique de chambre au Musée Chagall - Concert

Lundi 18 novembre 2024 à 19h - Hommage à la compositrice Pierrette Mari pour ses 95 ans.

Lundi 9 décembre 2024 à 19h -

Jeudi 9 janvier 2025 à 20h. - Mundry / Venables / Fourchotte / Franceschini (direction musicale Léo Warynski).

Lundi 10 février 2025 à 19h. - Haydn / Bosmans / Borodine.

Jeudi 27 février 2025 à 20h. - Jolas / Bartók / Reich (direction musicale Léo Warynski).

Lundi 3 mars 2025 à 19h. - Autour de Clara Schumann.

Lundi 31 mars 2025 à 19h. - Tower / Vladigerov / Chostakovitch / Say.

Lundi 7 avril 2025 à 19h. - Sonate à deux du XVIIe siècle à nos jours : Couperin / Leonardo / Castello / Marck / Bider / Bach / Corelli.

Lundi 12 mai 2025 à 19h. - Chaminade / Ravel / Xenakis / Fauré.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



L’ouverture des vents, Concert

Martedì 19 novembre 2024 à 18h30.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Marianne James – Festival C’est pas classique

Martedì 19 novembre 2024 à 20h30.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



L’homme qui plantait des arbres - Spectacle

Mercoledì 20 novembre 2024 à 14h30.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Afterwork/ Cave Bianchi/ La Guitare Classique…ou pas?

Du mercoledì 20 a giovedì 21 novembre 2024 à 19h.

Caves Bianchi

7 rue Raoul Bosio



La face cachée de l’après-guerre- Conférence

Mercoledì 20 novembre 2024 à 16h.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Son et lumière

Fino al 09 marzo 2025

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



La fantôme académie - Théâtre

- Samedi 23 novembre - 21h

- Vendredi 18 avril - 21h

- Samedi 19 avril - 21h

- Dimanche 20 avril - 18h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le médecin magré lui – Molière - Théâtre

- Dimanche 17 novembre - 16h30

- Vendredi 22 novembre - 21h

- Dimanche 1er décembre - 16h30

- Samedi 7 décembre - 21h

- Dimanche 8 juin - 18h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Hiboux, bijoux… cailloux!, Théâtre

Représentations :

- Dimanche 17 novembre - 11h

- Samedi 30 novembre - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Je crois que dehors c’est le printemps - Théâtre

Fino a venerdì 15 novembre 2024.

Mercredi 13 novembre - 20h

Jeudi 14 novembre - 20h

Vendredi 15 novembre - 20h

Salle des Franciscains

6, place Saint-François



Stars d’un soir, Théâtre

Fino al 30 novembre 2024

Les jeudis, vendredis et samedis : 21h

Les dimanches : 17h30

Pas de représentation le 17/11.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

- Dimanche 22 décembre - 16h30

- Vendredi 31 janvier - 21h

- Dimanche 16 mars - 16h30

- Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! - Teatro

Fino al 30/11/2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 06/12 al 14/12/2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Da venerdì 27 a sabato 28 dicembre 2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 03/01 al 11/01/2025, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Les Procès des grands personnages, Spectacle

Samedi 16 novembre 2024 à 11h. - Procès de Célimène.

Samedi 23 novembre 2024 à 11h. - Procès de Maléfique.

Samedi 30 novembre 2024 à 11h. - Procès d'Argan.

Samedi 7 décembre 2024 à 11h. - Procès du Capitaine Crochet.

Samedi 14 décembre 2024 à 11h. - Procès de Pinocchio.

Samedi 21 décembre 2024 à 11h. - Procès du Joker.

Samedi 28 décembre 2024. - Procès de Jean de la Fontaine.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Tête-à-Tête avec… Molière – L’illustre inconnu, Teatro

Venerdì 15 novembre 2024 alle 20:30.

Sabato 16 novembre 2024 alle 17:30.

Domenica 17 novembre 2024 alle 16.

Venerdì 22 novembre 2024 alle 20:30.

Sabato 23 novembre 2024 alle 17:30.

Domenica 24 novembre 2024 alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



La fantôme académie - Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Représentations :

- Samedi 23 novembre - 21h

- Vendredi 18 avril - 21h

- Samedi 19 avril - 21h

- Dimanche 20 avril - 18h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Théâtre à la carte – Les Collectionneurs

Sabato 30 novembre 2024 ore 20

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles! - Théâtre

Du vendredi 18 au samedi 19 octobre 2024, tous les vendredis et samedis à 19h30.

Du vendredi 25 au samedi 26 octobre 2024, tous les vendredis et samedis à 19h30.

Du 01/11 au 30/11/2024, tous les vendredis et samedis à 19h30.

Du 06/12 au 14/12/2024, tous les vendredis et samedis à 19h30.

Du vendredi 27 au samedi 28 décembre 2024, tous les vendredis et samedis à 19h30.

Du 03/01 au 11/01/2025, tous les vendredis et samedis à 19h30.

Samedi 15 mars 2025 à 20h30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Stars d’un soir - Théâtre

Fino al 30 novembre 2024

Les jeudis, vendredis et samedis : 21h

Les dimanches : 17h30

Pas de représentation le 17/11.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Hiboux, bijoux… cailloux - Théâtre

Fino al 30 novembre 2024

Représentations :

- Jeudi 31 octobre - 21h

- Samedi 9 novembre - 21h

- Dimanche 17 novembre - 11h

- Samedi 30 novembre - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Un animal de compagnie, Teatro

Fino al 7 Dicembre 2024

Samedi 23 novembre - 18h

Samedi 7 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14, Rue Trachel



Affaire de bobar, Spettacolo

Fino al 11 Dicembre 2024

Partecipa all'esilarante evento "Affaire de Bobar", il massimo dell'umorismo provenzale e della Riviera!

Affaire de Comédie, produzione di spettacoli di cabaret, che organizza eventi in luoghi atipici in tutto il sud, arriva per la prima volta a Nizza e unisce le forze con il Bobar Comedy Club, il primo comedy club di Nizza!

Con 10 anni di esperienza nell'organizzazione di spettacoli di stand-up, queste due organizzazioni uniscono le forze per creare una serata unica “AFFAIRE DE BOBAR” che troverete 1 mercoledì al mese allo Stockfish di Nizza.

Con 6 comici, provenienti da tutta la regione del sud, da Marsiglia a Nizza passando per Aix-en-Provence, preparatevi per una serata di risate garantite e scoperte comiche indimenticabili!

Stockfish

5, avenue François Mitterrand

L’Impasse Comedy Club, Teatro

Fino al 18 Dicembre 2024

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Ils s’aiment, Teatro

Fino al 28 Dicembre 2024

Représentations :

- Samedis 5 et 19 octobre - 18h

- Samedi 2, 16 et 30 novembre - 18h

- Samedis 14 et 25 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14 Rue Trachel



Luminiscence, Son et lumière

Fino al 31 dicembre 2024

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Venerdì 18 ottobre - 21:00

- Martedì 24 dicembre - 21:00

- Giovedì 26 dicembre - 20:30

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sweet days of Discipline, Esposizione

Fino al 2 Febbraio 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Vivan Maier – Anthology, Exposition

Fino al 16 marzo 2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Evasion - One man Show / One woman show

Fino all'11 aprile 2025

Représentations :

Dimanche 22 décembre - 16h30

Vendredi 31 janvier - 21h

Dimanche 16 mars - 16h30

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

- Dimanche 24 novembre - 16h30

- Vendredi 24 janvier - 21h

- Samedi 8 mars - 21h

- Vendredi 28 mars - 21h

- Vendredi 2 mai - 21h

- Vendredi 6 juin - 21h



Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Chasse aux livres

Sabato 16 novembre

38 Avenue Paul Doumer



Atelier d'écriture

Sabato 16 novembre da 10:00 a 12:00

9 avenue du Marechal Foch



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



Bébé bouge

Fino al 20 Novembre 2024

Médiathèque



SAINT ETIENNE DE TINEE

Ciné “Monsieur Aznavour”

Mardi 19 novembre 2024 de 18h à 19h30.

Salle de cinéma / des fêtes



SAINT JEAN CAP FERRAT

Conférence sur l’Amiral de Grasse : le héros de la guerre d’indépendance américaine, oublié des Français.

Jeudi 14 novembre 2024 à 18h30.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



FESTIVAL OVNI, Exposition

Du 15 novembre au 01 décembre 2024

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild

Cap Bien-Être

Conférence / Débat / Rencontre



Du samedi 16 au dimanche 17 novembre 2024 de 10h à 18h.

Espaces Neptune et Les Néréides, Salle Charlie Chaplin, Théâtre sur la Mer



Conférence SOS Grand Bleu “Mers et Océans : place et rôle dans le changement climatique “

Mardi 19 novembre 2024 à 18h30.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



SAINT LAURENT DU VAR

La Folle Histoire de France, Théâtre

Vendredi 15 novembre 2024 de 20h30 à 22h.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



Librairie du Cap – Dédicaces de Délinda Dane

Mercredi 20 novembre 2024 de 16h à 18h.

Librairie du Cap - Cap 3000

Centre Commercial Cap 3000

Avenue Eugène Donadeï



SAINT MARTIN VESUBIE

La moustache, Théâtre

Vendredi 15 novembre 2024 à 21h.

Salle Polyvalente

Route du Collège



Théâtre musical – “Le barbier de Nice”

Dimanche 17 novembre 2024 de 15h à 16h30.

Espace Jean Grinda

place de la Gare routière



Théâtre musical – “Le barbier de Nice”

Dimanche 17 novembre 2024 de 15h à 16h30.

Espace Jean Grinda

place de la Gare routière



SOSPEL

Telethon di Sospel

Sabato 16 novembre da 10:00 a 17:00

Place des Platanes



VALDEBLORE

1ére Edition du Cross de Valdeblore

Samedi 16 novembre 2024, tous les samedis de 18h à 19h30.

Soun dal Pra

Saint Dalmas



VENCE

Atelier de sérigraphie avec Malijo

Samedi 16 novembre 2024 de 14h à 17h.

Médiathèque Municipale de Vence

228 avenue du Colonel Méyère



Tournois de jeux vidéo Super Smash Bros

Samedi 16 novembre 2024 de 14h à 16h.

Médiathèque Municipale de Vence

228 avenue du Colonel Méyère



VILLEFRANCHE SUR MER

Exposition de l’Automne : Emilija Škarnulytè et Antanas Liutkus.

Du 16 novembre 2024 au 26 janvier 2025

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Conférence de l’UVIA

Mardi 19 novembre 2024 à 17h.

« Johann et Johann Strauss – Une dynastie des valses mais encore ? » par C. Baron

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert