Monaco, la Direzione degli Affari Culturali organizza due concerti di musica barocca

La Direzione degli Affari Culturali propone in questo inizio del mese di dicembre un programma dedicato alla musica barocca e riceve il 3 dicembre, l'Ensemble La Sportelle, nella chiesa del Sacro Cuore e il 5 dicembre, l'Ensemble Concerto Soave, nella Cappella della Misericordia.

Il programma «Mater Ecclesia» proposto dall'Ensemble La Sportelle presenterà opere per coro in alternanza con alcuni pezzi d'organo in un magnifico dialogo tra la Germania di Johann Sebastian Bach e la Spagna di Alonso Lobo, Tomás Luis de Victoria e Francisco Guerrero.

La Sportelle è una medaglia a forma di mandorla che testimonia il soggiorno dei pellegrini a Rocamadour. Questo è oggi il nome dell'ensemble vocale legato a Rocamadour - Musica Sacra. Il suo approccio, che si pone al servizio del repertorio sacro, è radicato nella ricerca del sensibile e della bellezza, con l'obiettivo di suscitare emozioni e creare incontri significativi con il pubblico.

L'Ensemble Concerto Soave, nato dall'incontro tra María Cristina Kiehr e Jean-Marc Aymes, coltiva uno spirito poetico e sonoro unico ed esplora il repertorio italiano del seicento, e ben oltre, fino alla creazione contemporanea. Con «Venite, Exultemus», l'Ensemble Concerto Soave, affiancato dal baritono Romain Bockler, metterà in luce i mottetti per voce di basso e violini «à l'italienne» di André Campra e Nicolas Bernier, in cui i due compositori hanno dato prova di grande inventiva. Questi mottetti sono un'ammirevole unione di eleganza e nobiltà francese, con l'invenzione melodica, il dramma e la naturalezza italiana.

Martedì 3 dicembre 2024 - Chiesa del Sacro Cuore dei Moneghetti, ore 20 MATER ECCLESIA, Dialogo barocco tra la Germania e la Spagna, Con l'Ensemble LA SPORTELLE: Emmeran Rollin, direzione artistica e organo - Alix Dumon Debaecker direzio

Giovedì 5 dicembre 2024 - Cappella della Misericordia - Monaco-Ville, ore 20 VENITE, EXULTEMUS, André Campra - Nicolas Bernier - Motetti per basso e violini Dal Gruppo CONCERTO SOAVE: Romain Bockler, baritono Gabriel Ferry, Simon Pierre, violini - Flore Seub, viola da gamba - Ulrik-Gaston Larsen, teorico - Jean-Marc Aymes, organo e clavicembalo.

Ingresso libero nel limite dei posti disponibili - Programma: https://culture.mc/