Nizza, la fede che salvò dal colera: il Vieux Nice celebra la Madonna del Malonat

Nel Vieux Nice torna la Festa del Malonat, la celebrazione nata nel 1854 per ringraziare la Vergine Maria dopo la fine di un'epidemia di colera che aveva colpito duramente la città.

Un appuntamento che unisce fede, storia e tradizione popolare, animando uno dei quartieri più antichi di Nizza, a due passi da Place Rossetti e dal Cours Saleya.



La ricorrenza prende origine da un evento drammatico: era il 2 agosto 1854 quando, nel pieno di un’epidemia di colera che devastava la città, le donne del quartiere Malonat si affidarono alla Vergine Maria.

Le loro preghiere furono esaudite e, per ringraziare la Madonna per la grazia ricevuta, organizzarono una raccolta fondi per costruire un piccolo oratorio votivo dedicato a Notre-Dame du Bon-Secours, conosciuta anche come Notre-Dame du Malonat. Da allora, ogni anno, il quartiere ricorda quel momento con una festa votiva che mescola spiritualità e tradizioni popolari.



Le donne protagoniste di quell’iniziativa sono ricordate ancora oggi come le Prioulessa, le Prieuresses, vere custodi della memoria collettiva del quartiere.





Il programma della Festa 2025

La celebrazione si svolgerà tra sabato 26 e domenica 27 luglio, con momenti religiosi e folcloristici che coinvolgeranno residenti e visitatori.



Sabato 26 luglio

Ore 20:00: Recita del rosario davanti all'Oratorio del Malonat

Ore 20:30: Processione aux flambeaux accompagnata dal gruppo folklorico Lou Cairèu Niçart

Domenica 27 luglio

Ore 10:30: Santa Messa nella chiesa del Gesù, officiata da don Innocent Adanlete, con canti della corale La Ciamada Nissarda

Ore 11:30: Processione lungo rue Droite fino all'Oratorio

Ore 11:45: Benedizione all'Oratorio del Malonat

Ore 12:00: Verre de l’amitié – brindisi conviviale sulla Terrassa dei Prioulessa



La festa è anche un’occasione per riscoprire le radici profonde della comunità nizzarda, in un’atmosfera sospesa tra devozione, folklore e memoria storica.