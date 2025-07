Cannes celebra James Cameron: un’estate nel cuore del suo immaginario cinematografico

Il genio visionario di James Cameron sbarca a Cannes con un’esposizione spettacolare che rende omaggio a oltre quarant’anni di cinema rivoluzionario.

Dopo aver celebrato icone del grande schermo come Romy Schneider, Louis de Funès e Charlie Chaplin, il Musée Éphémère du Cinéma accende i riflettori sull’universo di uno dei registi più influenti del nostro tempo.

Fino al 24 agosto, all’interno del Palais des Festivals et des Congrès (accesso dal Hall Méditerranée), la mostra L’Art de James Cameron trasporta i visitatori tra mondi immaginari, tecnologia e creatività.

Curata dalla Cinémathèque française in collaborazione con la Avatar Alliance Foundation e promossa dalla città di Cannes, l’esposizione propone un viaggio immersivo attraverso oltre 300 opere originali: bozzetti, dipinti, oggetti di scena, costumi, modelli 3D e materiali d’archivio mai visti prima.

Sei le sezioni tematiche, che ripercorrono i grandi successi del regista canadese: da Terminator a Titanic, da Abyss a Avatar, passando per le sue sperimentazioni visive e tecnologiche che hanno rivoluzionato il linguaggio cinematografico. Una vera e propria immersione nell’immaginazione sconfinata di un autore per cui, come ama ripetere, «l’impossibile non esiste nel cinema».

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 14 alle 22. Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto 5 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni.

A completare l’esperienza, ogni giorno dalle 14 alle 21 sono disponibili visite guidate gratuite della durata di un’ora (su richiesta).

Inoltre, Cannes Cinéma organizza laboratori per tutte le età: dalla rotoscopia (per tutti), alla stop motion e alla creazione di locandine cinematografiche (rispettivamente dai 4 e dagli 8 anni, con la supervisione di un adulto).

Per chi ama il cinema e i suoi mondi paralleli, L’Art de James Cameron rappresenta un’occasione imperdibile per entrare nella mente di un maestro che ha saputo reinventare il futuro sul grande schermo.

https://www.youtube.com/watch?v=anr3JAPK6BM