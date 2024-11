Casinò e Skill Games Online: le differenze tra USA ed Europa

Gli skill games online, o giochi di abilità, sono una categoria sempre più popolare nel panorama del gioco digitale. A differenza dei giochi d'azzardo tradizionali, gli skill games richiedono competenze, strategia e conoscenza per ottenere risultati, rendendoli particolarmente apprezzati sia in Europa che negli Stati Uniti. Tuttavia, la loro regolamentazione varia considerevolmente tra i due continenti.

Cosa si intende con Skill Games?

Gli skill games, o giochi di abilità, sono tutti quei giochi in cui la strategia e le capacità del giocatore risultano fondamentali per determinare il risultato finale, a differenza dei giochi basati esclusivamente sulla fortuna. Ad esempio, giochi come il bingo o le lotterie dipendono interamente dal caso, poiché la vittoria è legata all’estrazione di numeri casuali. Al contrario, giochi come scopa o Burraco richiedono abilità, calcolo delle probabilità e ragionamento strategico, elementi che li collocano nella categoria dei giochi di abilità.

In Europa, la normativa riguardo il gioco online definisce come skill games diversi giochi tradizionali, tra cui Poker a 5 carte, Bridge, Burraco, Skat e Scala 40. Grazie alla diffusione delle piattaforme di gioco online, gli skill games sono oggi accessibili da computer o dispositivi mobili, permettendo ai giocatori di partecipare a partite e tornei con avversari da tutto il mondo.

Negli Stati Uniti, gli skill games più diffusi includono il poker (spesso considerato una combinazione di abilità e fortuna), i fantasy sports, che richiedono analisi e pianificazione per costruire squadre vincenti, e i giochi trivia, dove la conoscenza e la rapidità mentale sono determinanti per il successo. Anche negli USA, queste tipologie di giochi possono essere facilmente praticate online tramite piattaforme dedicate e app che rendono l’esperienza accessibile e interattiva per una vasta gamma di utenti.

La situazione in Europa: regolamentazioni dei principali Paesi in cui sono diffusi i casinò virtuali

Il mercato degli skill games online in Europa è caratterizzato da una regolamentazione che varia tra i diversi Paesi, ma che in generale è più uniforme e strutturata rispetto ad altre regioni del mondo. In linea con le direttive dell’Unione Europea, i Paesi membri adottano quadri normativi completi per garantire la protezione dei giocatori, contrastare il riciclaggio di denaro e promuovere il gioco responsabile. Tra i pilastri normativi a livello europeo spiccano il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e la Direttiva Anti-Riciclaggio (AMLD). Il GDPR obbliga gli operatori di casinò virtuali a gestire i dati personali dei giocatori in modo sicuro e responsabile, adottando misure che proteggano la privacy e la sicurezza. Allo stesso tempo, l’AMLD impone robuste procedure per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività finanziarie illecite, assicurando così un mercato del gioco più trasparente e affidabile. Questi standard, applicati uniformemente in tutta l’UE, rappresentano la base per un settore regolamentato che tutela sia gli utenti che l’integrità del sistema economico. Vediamo nel dettaglio i quadri normativi dei Paesi europei nei quali sono più diffusi i casinò virtuali.

Italia: un modello avanzato di regolamentazione

I giochi di abilità del mercato italiano riprendono molto la tradizione del Paese, incorporando i più celebri giochi di carte come Scopa, Sette e mezzo, Briscola e Tresette. Il settore degli skill games online e, in generale, dei casinò virtuali è disciplinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’ente che regola il gioco d’azzardo nel Paese. L’ADM si occupa di garantire che gli operatori rispettino standard rigorosi di sicurezza, trasparenza e correttezza, un approccio che rende il mercato italiano uno dei più avanzati e sicuri in Europa.

Tra le sue principali funzioni, l’ADM:

· Rilascia licenze solo a quegli operatori che rispettano tutte le normative italiane.

· Monitora le piattaforme di gioco, assicurandosi che offrano un ambiente equo e sicuro per gli utenti.

· Regola in modo chiaro la tassazione delle vincite e stabilisce limiti sui montepremi.

· Distingue chiaramente tra giochi di abilità e giochi di fortuna, includendo nella categoria degli skill games giochi come Briscola, Scopa, Burraco, Sette e mezzo e Poker sportivo.

Un elemento distintivo del sistema italiano è il forte impegno nel garantire il gioco sicuro, promuovendo solo concessionari regolamentati dall’ADM che offrono un’esperienza senza rischi per i fruitori degli skill games online. Tra le caratteristiche che contraddistinguono questi casinò figurano:

· Il rispetto delle leggi italiane sull’azzardo, incluso il divieto assoluto di gioco per i minori.

· La richiesta di registrazione tramite l’invio di un documento di identità, che garantisce la verifica dell’età e dell’identità degli utenti.

· La protezione dei dati personali e delle transazioni finanziarie, grazie a piattaforme sicure e tecnologicamente avanzate.

· La promozione del gioco responsabile mediante l’impiego di strumenti che aiutano i giocatori a mantenere un controllo sul tempo di gioco e sul denaro speso.

· Un’interfaccia completamente in lingua italiana e un servizio di assistenza facilmente accessibile, anch’esso offerto in italiano.

Germania: un sistema in evoluzione

In Germania, la regolamentazione del gioco online si distingue per la sua complessità, dovuta alla struttura federale del Paese. Ogni Länder (stato federato) gode di un certo grado di autonomia nella gestione delle licenze e delle normative, creando a lungo un mercato frammentato e difficile da uniformare. Con l’entrata in vigore del nuovo Trattato Interstatale sul Gioco d’Azzardo (Glücksspielstaatsvertrag) nel 2021, sono stati fatti passi avanti significativi verso una maggiore armonizzazione delle regole a livello nazionale.

Il nuovo quadro normativo ha introdotto diverse misure per regolamentare il settore:

· Gli operatori di skill games e di altri giochi online devono ottenere una licenza nazionale per operare legalmente in tutta la Germania. Questa licenza è subordinata al rispetto di rigorosi standard di sicurezza e trasparenza.

· Per proteggere i giocatori, sono state introdotte limitazioni sugli stake massimi (puntate per singolo gioco) e sugli orari di accesso alle piattaforme, scoraggiando comportamenti compulsivi o a rischio.

· La normativa pone grande enfasi sulla conformità alle leggi antiriciclaggio e sulla trasparenza fiscale, richiedendo agli operatori di implementare misure robuste per prevenire il riciclaggio di denaro e garantire una tassazione equa.

Inoltre, il trattato stabilisce controlli specifici per i giocatori, come la registrazione obbligatoria e l'implementazione di un sistema centralizzato di monitoraggio per prevenire l’eccesso di gioco o la partecipazione a piattaforme non regolamentate.

Regno Unito: un mercato maturo e flessibile

Nel Regno Unito, il quadro giuridico è ancorato al Gambling Act del 2005, regolato dalla UK Gambling Commission. La peculiarità di questo organo è che distingue le licenze in base alla natura del gioco: scommesse sportive, casinò, bingo, slot machines, skill games e lotterie. La UKGC garantisce che tutte le operazioni di gioco d'azzardo siano svolte in modo equo e trasparente, offrendo ai giocatori accesso a pratiche di gioco responsabile.

In base alle normative attuali, gli operatori online sono tenuti a implementare rigorose procedure di verifica dei clienti, nonché a offrire funzionalità di autoesclusione e limiti sui versamenti. Esistono persino normative specifiche che regolano la pubblicità, per garantire che sensibilizzi i consumatori sui rischi del gioco d'azzardo e, in particolare, non si indirizzi a persone vulnerabili o ad alto rischio. L'uso di carte di credito per effettuare transazioni di gioco d'azzardo è vietato su tutte le piattaforme.

La situazione negli Stati Uniti tra diversità ed evoluzione

Negli Stati Uniti, la regolamentazione del gioco online ha subito una rapida evoluzione a seguito della storica decisione della Corte Suprema nel 2018, che ha annullato il Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA). Questa decisione ha dato a ogni Stato la possibilità di legiferare autonomamente sulle scommesse sportive, aprendo la strada a un panorama normativo sempre più variegato. Il mercato americano del gioco online è quindi in continua espansione e differenziazione, con vari Stati che hanno adottato diverse posizioni nei confronti delle scommesse sportive e dei giochi da casinò online, tra cui gli skill games. Mentre alcuni Stati hanno legalizzato sia le scommesse sportive che i giochi d'azzardo da casinò online, altri si sono concentrati esclusivamente sulle scommesse sportive. Questa diversificazione delle politiche ha portato alla creazione di una regolamentazione complessa che varia notevolmente da uno Stato all'altro.

Stati che consentono sia le scommesse sportive che i casinò online

Alcuni Stati hanno deciso di abbracciare una regolamentazione completa del gioco online, che include sia le scommesse sportive che i giochi da casinò. Questi Stati offrono una varietà di attività di gioco online, garantendo una protezione per i consumatori e favorendo entrate fiscali. Tra questi Stati, troviamo:

· Connecticut

· Delaware

· Michigan

· New Jersey

· Pennsylvania

· Rhode Island

· West Virginia

Stati che consentono solo le scommesse sportive online

Nonostante l’adozione delle scommesse sportive online sia avvenuta in modo significativo dopo l’annullamento del PASPA nel 2018, l'espansione dei casinò online rimane più limitata in molti Stati, lasciando fuori i giochi da casinò come le slot, i giochi da tavolo o di abilità, e il poker. Gli Stati che hanno legalizzato esclusivamente le scommesse sportive online includono:

· Arizona

· Colorado

· Illinois

· Indiana

· Iowa

· Kansas

· Kentucky

· Louisiana

· Maine

· Maryland

· Mississippi

· Montana

· Nevada

· New Hampshire

· New York

· North Carolina

· Ohio

· Oregon

· Tennessee

· Vermont

· Virginia

· Wyoming

Questa differenziazione è dovuta ad una percezione culturale diversa di questi due tipi di gioco: mentre le scommesse sportive sono considerate attività che dipendono in gran parte dalle abilità dell’utente, i giochi da casinò sono visti come più legati alla fortuna, suscitando così maggiori preoccupazioni legate al benessere sociale. Tuttavia, alcuni Stati (come New York, Iowa e Maryland) potrebbero seguire la tendenza legislativa e l'evoluzione delle politiche economiche per legalizzare i casinò online nei prossimi anni, con la possibilità che ciò avvenga già entro il 2030.