Frejus, apre la Foire aux santons, una delle più grandi della Provenza

L’ensemble folklorique Miougrano di Fréjus organizza la 37a edizione della fiera dei santon che resta aperta da oggi, sabato 7 dicembre, a domenica 22 dicembre 2024 nella sala Riculphe del municipio.

La Miougrano propone 28 stand che consentono di allestire un vero e proprio natale provenzale.

La fiera ospita 19 santonniers venuti da tutta la Provenza, si tratta di una delle più grandi e delle più belle fiere di santons della regione.

Gli stand propongono il lavoro dei migliori santonniers della Provenza, sia sui piccoli santons di argilla, indispensabili ai presepi provenzali, che sui grandi santon vestiti realizzati e dipinti a mano secondo la tradizione artigianale.

Presente anche in fiera, una libreria regionale, saponi, così come torroni, pasta di frutta, miele, biscotti di Natale, e tutte le cose buone indispensabili per i 13 dolci del réveillon calendal.

Accolti dai membri della Miougrano in costumi tradizionali nei fine settimana, al suono dei tamburi, i grandi santon animati serviranno il vin brulé per riscaldare i visitatori.

Apertura

Aperto da sabato 7 dicembre a domenica 22 dicembre 2024 incluso. Tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, tranne il lunedì mattina.

Municipio di Fréjus - Sala Riculphe - Ingresso libero