Domani appuntamento sulla Promenade per il Bain de Noël

Torna sulla Promenade des Anglais il tradizionale “Bagno di Natale” che, tutti gli anni, attira una vera e propria folla di coraggiosi che si lasciano cadere nelle acque della Baia, non proprio caldissime.



La temperatura dell’acqua del mare, in questi giorni è sui 16 gradi, tutto sommato ancora accettabile per la stagione.



L’appuntamento é per domani, domenica 22 dicembre 2024, sulla Promenade, sulla spiaggia prospicente il Casino Rhul con il seguente programma:





Ore 10,30 – Sfilata delle pointus, tipiche barche nizzarde, con i bateliers de la Mouette

Ore 10,45 - Silata dei kayaks del Club de la Mer

Ore 10,45 - Pom-Pom Girls avec la Floriane Dance Compagnie

Ore 11,15 – Gare di nuoto



Quindi…tutti in mare in compagnia di Babbo Natale!