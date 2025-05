Le Vele Alassio: Dopo un'inaugurazione da sogno, un weekend imperdibile!

Dopo il grande successo dell'inaugurazione, Le Vele Alassio desidera ringraziare di cuore tutti gli ospiti che hanno partecipato e reso la serata un momento magico. L'energia, l'eleganza e l'entusiasmo con cui avete accolto la nuova stagione sono stati il miglior inizio che potessimo desiderare.



Questo weekend si alza il volume e si accende la pista con due eventi da non perdere:



Venerdì 16 maggio, dalle ore 23:00, arriva uno degli appuntamenti più attesi: Mamacita, il party ufficiale dedicato ai ritmi più calienti del momento. Reggaeton, Hip Hop, Trap, Urban e Latin vibes saranno i protagonisti di una notte scatenata, in un'atmosfera esplosiva che promette di far ballare tutta Alassio fino all'alba.



Sabato 17 maggio, sempre dalle ore 23:00, sarà la volta di Stylhertz, il party che detta stile e ritmo in Liguria. In consolle: Judici, DJ dallo sguardo rivolto al futuro, ma sempre fedele alle sue radici, e il nostro resident DJ Tigani, pronto a far vibrare la pista con il suo sound inconfondibile. Una serata elegante e frizzante, perfetta per chi vuole vivere il sabato notte con classe, senza rinunciare all'energia della pista.



Promozioni speciali:

- Ingresso gratuito per le donne in lista nella prima ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Con una programmazione pensata per sorprendere, Le Vele Alassio conferma la sua anima glamour e il suo spirito festaiolo. Le Vele Alassio hanno

riaperto: ora si balla sul serio!



Le Vele Alassio è anche vicina al territorio: per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia sono previsti prezzi agevolati. I titolari delle attività interessate possono inviare entro il 30 maggio una mail a info@levelealassio.it, indicando il nome dell'attività e l'elenco dei dipendenti. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora potranno usufruire di tariffe speciali.



Per garantire un servizio ottimale, l'ingresso sarà limitato e consentito solo su prenotazione, con priorità ai clienti con tavolo riservato.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita Friday 16h May 2025



Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!



Friday 16th May 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA





IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-16h-may-2025--190563/channel--le-vele







Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 17th May 2025



Summer nights, premium vibes!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 17th May 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY STYLHERTZ





LINE UP

Judici

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-17th-may-2025--190670/channel--le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721