“Giacomo Matteotti, il primo resistente italiano?”, se n’è discusso al Museo della Resistenza di Nizza (Foto)

Il Musée de la Résistance Azuréenne, presieduto da Jean-Louis Panicacci, ha ospitato un convegno su Giacomo Matteotti per rispondere ad un interrogativo: l’eroe trucidato dai fascisti dopo un intervento in Parlamento fu il “primo resistente in Italia”?

Alla riunione che è stata seguitissima, al punto da far segnare il record di presenze nel Museo della Resistenza di Nizza, hanno partecipato, quali relatori Laura Albanese, Presidente dell’Anpi Costa Azzurra, sezione Isotta Gaeta e Angelo Grassi, Ludovica Mutterle, direttrice di Casa – Museo Giacomo Matteotti, in collegamento telefonico e Nicola Gentile che ha letto l’ultimo intervento di Giacomo Matteotti alla Camera, quello che gli costò la vitta.

Ad animare la lettura il gruppo del Potager de la Fantasie con Robert Benassaya, Danilo Radaelli, Georgette Teisseire e Patrizia Gallo.



Il convegno è anche stata l’occasione per illustrare i prossimi eventi in occasione della Giornata della Memoria del prossimo mese di gennaio.

Domenica 26 gennaio 2025 - L’Anpi Costa Azzurra organizzerà al Consolato Italiano un “Omaggio a Charlotte Salomon”: musica, immagini e parole con Letizia Maula al clarinetto e Eliana Como voce narrante.