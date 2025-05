Maggio a tutta bici!

Maggio è il mese della bici: a Nizza si pedala… a tutta velocità: sole, primavera e...due ruote!

A Nizza e nella Métropole Nice Côte d’Azur, maggio si trasforma in un gigantesco circuito a pedali grazie alla nuova edizione di "Mai à Vélo": la sfida nazionale che fa scattare chi ama la libertà su due ruote!



La missione è semplice:dal 1° al 31 maggio, accumula quanti più chilometri puoi in bici. Ogni pedalata conta per far vincere la tua squadra!

Il motto? "Un mese per adottare la bici... per tutta la vita!".