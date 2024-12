Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.



Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.



La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.



Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.



ANTIBES

Chalets gourmands et artisanaux

Fino al 5 gennaio 2025

Esplanade du Pre des Pecheurs



CANNES

Village de Noël et animations

Fino al 5 gennaio 2025

Allées de la Liberté et Cours Félix Faure



MONACO

Village de Noël

Fino al 5 gennaio 2025

Port Hercule



MOUANS SARTOUX

Village de Noël -

Fino al 1° gennaio 2025

Jardin Albert 1er, Quartier Jean-Médecin



SAINT JEAN CAP FERRAT

Noël Vintage

Fino al 5 gennaio 2025

Dans le village



VALBERG

Marché de Noël

Fino al 4 gennaio

Place Charles Ginésy Place Charles Ginésy 06470 Valberg, Péone



VENCE

Noël à Vence : Du 30 novembre 2024 au 5 janvier 2025

Fino al 5 gennaio 2025

Place du Grand Jardin