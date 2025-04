Superyacht Chef Competition, Benjamin Ferrand seduce la giuria monegasca

La sesta edizione della Superyacht Chef Competition è finita. Organizzato da La Belle Classe Academy, il centro di formazione dello Yacht Club de Monaco e Bluewater, questo appuntamento gastronomico ha incoronato quest'anno Benjamin Ferrand (M/Y Victoria Del Mar - 50m). Nove chef imbarcati a bordo di superyacht da 36 a 97 metri hanno messo piede al YCM per svelare il loro talento davanti a una giuria di esperti e un pubblico conquistato. Tempo a disposizione, cestini imposti, vincoli di spazio: i concorrenti hanno concatenato con destrezza le creazioni, destreggiandosi tra cotture precise, texture raffinate e condimenti.

«Siamo al centro dell'iniziativa collettiva «Monaco, Capital of Advanced Yachting» nota Bernard d'Alessandri, Segretario Generale della Y.C.M. «L'evento rende omaggio all'eccellenza di questi professionisti e svela al grande pubblico uno dei mestieri più discreti della nautica da diporto.»

Un'organizzazione millimetrica

Sotto la supervisione dello chef Joël Garault, presidente dell'associazione Monaco Goût et Saveurs, accompagnato dallo chef Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France e direttore F&B allo Y.C.M., nonché dallo chef Simon Ganache, responsabile degli eventi dello Y.C.M., l'appuntamento era orchestrato alle cipolle. Quest'anno, Guillaume Gomez (FRA), Ambasciatore di Francia per la Gastronomia è stato il padrino della Superyacht Chef Competition. "È molto intelligente aver creato questo concorso che mette in evidenza talenti specifici. Uno chef di yacht non è un chef come gli altri", spiega quello che ha servito quattro presidenti francesi all'Eliseo.

Duello culinario: un solo chef in vetta

Nove chef di superyacht si sono affrontati in cucine effimere installate al livello delle banchine. Tra questi, Francesco Federico Benassi, capo della 50Steel Almax (50 m, Sanlorenzo), del prestigioso cantiere navale italiano Sanlorenzo. Di fronte a lui, talenti rivali di creatività: Edouard Michel (M/Y Alfa G - 60m), William Richard Pitt-Brooke (M/Y Okto - 66m), Camillo Grosso (M/Y Vertige - 49,9m), Gaëtan Di Santo (M/Y Ocean One - 36m), Christoph Siebentritt (M/Y Synthesis - 70m), Richard Broom (M/Y Illusion- 65m), Gino Razzano (M/Y Carinthia VII - 97m), Benjamin Ferrand (M/Y Victoria Del Mar - 50m).

Durante le prove, i candidati hanno dimostrato una notevole ingegnosità per sedurre il palato esigente della giuria. Dopo un'intensa battaglia culinaria, Benjamin Ferrand, Christoph Siebentritt e Gaëtan Di Santo si sono affrontati in finale, alla fine vinta da Benjamin Ferrand (M/Y Victoria Del Mar - 50m), ovato dal suo equipaggio. "Ho provato ad essere molto goloso, a giocare sulle texture: un'emulsione, una salsa molto saporita su una riduzione di granchio. Per il dessert, ho realizzato un tiramisù con espuma, crumble croccante e salsa Suzette. Con cioccolato, cacao e un tocco di combava, penso che il tema fosse giusto".

na sinfonia di sapori, orchestrata con audacia e servita dai giovani studenti del Liceo Alberghiero di Monaco, venuti a incontrare il mondo dello yachting, un universo che a volte sembra loro inaccessibile.

Una giuria d'eccezione



Presieduta da Jean-François Girardin, Miglior operaio di Francia 1993, ex chef del Ritz e presidente della Société Nationale des MOF, la giuria aveva un'aria da brigata stellata, riunendo talenti dalle influenze diverse:

- Mark Reynolds (UK): Presidente della Craft Guild of Chefs (rinomata organizzazione britannica per chef professionisti), ha 30 anni di esperienza, in particolare nel mondo del calcio, ricoprendo incarichi consecutivi di capo esecutivo dell'ospitalità a Wembley, poi con gli Arsenal, prima di entrare nel club del Tottenham.

- Dimitri Droisneau (FRA): Tre stelle Michelin ottenute grazie alla sua tavola mediterranea «La Villa Madie» installata a Cassis.



- Wendy Van Den Schrick (FRA): ambasciatrice Moët Hennessy.



- Duncan Biggs (UK): esperto chef di superyacht e cofondatore di Ocean Wave Monaco, è un fervente sostenitore della riduzione degli sprechi alimentari e del consumo energetico razionale.



- Paulo Ucha Longhin (BRA) (M/Y Hercules - 50m): Vincitore dell'edizione 2024, promuove i prodotti locali e la sostenibilità.



"Con la giuria abbiamo apprezzato, gustato e cercato di capire le intenzioni dei candidati. Abbiamo valutato ogni dettaglio per essere il più possibile corretti nella nostra valutazione", precisa il presidente della giuria.